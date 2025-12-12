兩年前推藍鯨骨骼標本 屏東海生館再推重返海洋生物展
屏東海生館2年前展出長達22公尺的巨型藍鯨骨骼標本造成轟動，今年再度推出「重返海洋特展」，結合最新科技與深度科普，帶領遊客認識海龜、海豚、鯨魚等這群由陸地又回到海洋，有點另類的海洋生物演化奧秘，即日起在館內常設展出。
海生館表示，廣大的海洋中有一群從陸地移居返回大海的生物，稱為重返海洋生物，牠們億萬年前住在陸地，現在再次返回大海生活，以其獨特的方式適應大海的生活。
與海洋原始居民相比，重返海洋生物雖然外型已完全適應水裡的生活，但仍保留了陸地生物的原始特徵，比如都用肺呼吸，少部分如海龜會回到岸上產卵，鯨魚、海豚也還保留了哺乳類及胎生的狀態。
海生館表示，此次特展內容豐富，介紹這群重返海洋生物在演化過程中遇到的生存難題，及為了適應大海環境，在生理構造上做出的驚人改變。除了實體標本與互動解說外，海生館這次也引進「類比式AI」技術，創造出專屬個人的獨特導覽體驗，讓民眾能身歷其境感受生物演化歷程。
