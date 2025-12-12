高雄2026消防月曆亮相 菁英消防員入選月曆主角
高雄市消防局今天發布2026年消防月曆，透過真實的工作場景與富有張力的動態動作呈現「守護」的拍攝主題，展現消防人員的專業與堅毅，打造截然不同的視覺體驗。
高雄市消防局表示，今年月曆拍攝內容涵蓋繩索救援、車禍救助、水域救援、鐵門破壞、訓練等多元任務，捕捉消防員動態瞬間全神貫注的姿態，讓民眾看見消防工作的真實樣貌，並由幼童打扮小小消防員，象徵防災的傳承與教育。
月曆照片以參加年度競賽中表現亮的消防員當主角，包括特搜繩索救援隊陳哲偉，是拿下今年「GRIMP Taiwan國際繩索救援邀請賽」第二名的好手、戴忱晟在今年世界警消運動會，獲健力、羽球等項目1金、2銀及1銅優異成績。
高雄市消防局表示，除了製作月曆外，另有三角桌曆，要民眾追蹤「高雄市政府消防局」臉書FB粉絲團，留意相關宣導活動，以抽獎方式贈送月曆及桌曆。
