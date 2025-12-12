聽新聞
屏東看海美術館造訪人次突破50萬創新高 落山風藝術季20日登場
屏東「看海美術館」人氣持續攀升，今年造訪人次突破50萬，創歷史新高。今年落山風藝術季以「看！海口Hey，Haikou！」為主題，邀集國內外16組藝術團隊打造三大展區，將於20日登場，預期將為恆春半島再創冬季旅遊新熱潮。
根據交通部觀光署統計，今年截至10月，看海美術館觀光人次為49萬4804，超越去年全年42萬4350人次，創下歷史新高。除了國內遊客，也吸引世界各國如韓國旅遊媒體與越南旅行業者等團隊到訪，成功提升國際能見度。
今年看海美術館推出多檔藝術展覽包括在海邊的人、怪獸代班」、How Sweet甜的滋味—彼得安東特展。年度壓軸2025落山風藝術季「看！海口Hey，Haikou！」將於20日展出，縣府邀請民眾走訪，享受悠閒的藝術時光。
展覽邀請來自墨西哥ヽ美國、法國、日本、台灣等16組藝術家，在沙灘、港灣、村落三大展區創作19件地景裝置及一檔看海美術館特展。重頭戲「海口狂想曲」，將於明年1月3日在海口沙灘開演，透過多元創作與演出，打造跨文化、多層次的藝術饗宴。
