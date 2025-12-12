快訊

屏東看海美術館造訪人次突破50萬創新高 落山風藝術季20日登場

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東「看海美術館」今年造訪人次突破50萬，創歷史新高。圖／縣府提供
屏東「看海美術館」今年造訪人次突破50萬，創歷史新高。圖／縣府提供

屏東「看海美術館」人氣持續攀升，今年造訪人次突破50萬，創歷史新高。今年落山風藝術季以「看！海口Hey，Haikou！」為主題，邀集國內外16組藝術團隊打造三大展區，將於20日登場，預期將為恆春半島再創冬季旅遊新熱潮。

根據交通部觀光署統計，今年截至10月，看海美術館觀光人次為49萬4804，超越去年全年42萬4350人次，創下歷史新高。除了國內遊客，也吸引世界各國如韓國旅遊媒體與越南旅行業者等團隊到訪，成功提升國際能見度。

今年看海美術館推出多檔藝術展覽包括在海邊的人、怪獸代班」、How Sweet甜的滋味—彼得安東特展。年度壓軸2025落山風藝術季「看！海口Hey，Haikou！」將於20日展出，縣府邀請民眾走訪，享受悠閒的藝術時光。

展覽邀請來自墨西哥ヽ美國、法國、日本、台灣等16組藝術家，在沙灘、港灣、村落三大展區創作19件地景裝置及一檔看海美術館特展。重頭戲「海口狂想曲」，將於明年1月3日在海口沙灘開演，透過多元創作與演出，打造跨文化、多層次的藝術饗宴。

屏東「看海美術館」今年造訪人次突破50萬，創歷史新高。澳洲消防猛男也來參訪。圖／縣府提供
屏東「看海美術館」今年造訪人次突破50萬，創歷史新高。澳洲消防猛男也來參訪。圖／縣府提供
屏東「看海美術館」今年造訪人次突破50萬，創歷史新高。圖／縣府提供
屏東「看海美術館」今年造訪人次突破50萬，創歷史新高。圖／縣府提供
屏東「看海美術館」今年造訪人次突破50萬，創歷史新高。圖／縣府提供
屏東「看海美術館」今年造訪人次突破50萬，創歷史新高。圖／縣府提供

美術館 沙灘 屏東

相關新聞

高雄2026消防月曆亮相 菁英消防員入選月曆主角

高雄市消防局今天發布2026年消防月曆，透過真實的工作場景與富有張力的動態動作呈現「守護」的拍攝主題，展現消防人員的專業...

汙染逐年改善？牛奶河、咖啡水…高雄愛河環境居民憂心

高雄愛河今年4月漂浮大量死魚，7月有建商違法排放清洗油漆刷的廢水，出現「牛奶河」，10月願景橋附近水域出現「咖啡水」，被...

水質汙染、安全疑慮 高雄中都濕地公園乏人問津

高雄市啟用超過14年、以親水規畫的中都濕地公園，因引入愛河水，被高雄市副議長曾俊傑發現有雜質汙染和漂進動物屍體，且斥資1...

高雄夢時代跨年晚會卡司完整公開 南韓「水彈女王」權恩妃降臨高雄

高雄跨年晚會將由藝人陳漢典與林葦妮聯手主持，高市副市長李懷仁今天宣布完整演出陣容，跨年夜將有告五人、八三夭、滅火器等卡司...

台灣鯛市場受衝擊 高雄漁會攜手企業赴雲林採購挺漁民

台灣鯛（吳郭魚）市場受到禁藥烏龍風波影響，不少養殖業者都遭到衝擊，高雄區漁會為支持國內吳郭魚產業，宣布向雲林縣口湖漁業合...

