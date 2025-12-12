聽新聞
汙染逐年改善？牛奶河、咖啡水…高雄愛河環境居民憂心

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高雄市環保局為強化愛河汙染管制，2020年劃定全流域為「愛河水汙染管制區」，區內只要有汙染行為，可罰3萬至300萬元。記者宋原彰／攝影
高雄愛河今年4月漂浮大量死魚，7月有建商違法排放清洗油漆刷的廢水，出現「牛奶河」，10月願景橋附近水域出現「咖啡水」，被質疑環境堪憂；環保局表示，2020年已公告劃定「高雄市愛河水汙染管制區」，加強汙染開罰，近2年已開罰22件，目前監測指標逐年改善。

愛河中華橋至五福橋河段今年4月出現死魚，市府事後稱水質檢測無異，7月又發現有建商偷排汙水，出現「牛奶河」，10月願景橋水體呈咖啡色，引發質疑。

市府事後針對死魚調查，研判是氣溫驟降導致，咖啡色水體則是天氣炎熱、水流緩慢，造成藻類快速生長，兩次檢測環境汙染數值無異常，至於建商偷排廢水，被抓到後已開罰3萬元。

但愛河流域住戶質疑，7月「牛奶河」長達1公里，開罰3萬元對建商根本「不痛不癢」，當地對於愛河「色彩繽紛多變」的河水，已影響觀感。

環保局解釋，流入愛河的生活汙水會易因乳化呈現乳白色，另若碰到季節轉換期，藻類增生，當矽藻、隱藻為優勢種時，也會影響水色，至於魚類死亡，與水體溶氧、水溫波動相關。

環保局表示，愛河年度平均河川汙染指數RPI，已由2020年的4.9降至今年的4.1，改善16.3%，為近5年最佳，且生化需氧量改善56.5%、氨氮改善52.8%，各指標在5年內均獲改善。

環保局說，愛河流域屬水汙染管制區，區內只要有汙染行為，可罰3萬至300萬元，列管事業最高罰2千萬元。經運用物聯網和AI監測，近2年違反水汙染防治法有22件，共罰62萬餘元。

