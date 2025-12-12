水質汙染、安全疑慮 高雄中都濕地公園乏人問津

高雄市啟用超過14年、以親水規畫的中都濕地公園，因引入愛河水，被高雄市副議長曾俊傑發現有雜質汙染和漂進動物屍體，且斥資1800萬元打造的親水階梯也長出青苔，另有流浪狗竄行問題，要求市府整頓，市府允諾明年會檢討規畫，活化公園。

曾俊傑表示，占地12公頃的中都濕地公園2011年啟用，開園3天內雖吸引130萬人次，「人次卻一年不如一年」，主因是愛河水質不佳。

他舉例，公園引入愛河水做生態復育，卻常有汙染雜質和動物屍體漂進來，且園區流浪狗成群、設施維護率低、夜晚缺乏照明，影響觀感和安全性，加上交通因素，鄰近民眾寧願跨橋至美術館休憩，親水階梯使用率也很低。

另外，水利局去年向中央申請經費，斥資1800萬元將破損護岸打造成的愛河親水階梯，也被曾俊傑發現階梯出現青苔，若真戲水，恐有安全疑慮。

曾俊傑說，愛河目前設有6座水質監控站，多數監測站常顯示中度汙染，今年市府將星光水岸公園、楠梓區享平公園打造成玩水天堂，尤其星光水岸公園使用自來水，水質不易受影響，建議市府打造真正的親水空間，讓中都濕地公園發揮原有目標。

市府表示，中都濕地公園過去因河水流動率低，導致汙染嚴重，今年已陸續加設馬達，水質和異味已有改善，另為維持濕地公園的自然生態，無法過度設置燈光、硬體建設，明年會編列預算做通盤檢討，加強整頓濕地公園和活化使用。

公園處補充，愛河護岸親水階梯因愛河漲退潮關係易生長青苔，公園處將加強環境清潔，另水利局增設抽水機等設備，利用愛河潮汐引水促進循環，改善水質。