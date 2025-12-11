台灣鯛市場受衝擊 高雄漁會攜手企業赴雲林採購挺漁民

台灣鯛（吳郭魚）市場受到禁藥烏龍風波影響，不少養殖業者都遭到衝擊，高雄區漁會為支持國內吳郭魚產業，宣布向雲林縣口湖漁業合作社採購100萬元吳郭魚，期望以實際行動守護漁民權益、協助恢復消費者信心。

高雄區漁會總幹事楊孟凡表示，吳郭魚是台灣最普遍且成熟的養殖魚種之一，肉質細緻、刺少且營養價值高，富含優質蛋白與多元胺基酸，適合家庭料理、餐飲通路及學校午餐使用，加上養殖技術純熟、供應穩定、價格合理，是餐桌最易親近的國產白肉魚選項。

由於受禁藥烏龍影響，國內吳郭魚價格及銷量一度紛紛下跌，為穩定市場信心，高雄區漁會總幹事與高雄市府海洋局長及華偉漁業集團，前往雲林縣口湖漁業合作社現場採購吳郭魚，要展現市府及產業界共同守護漁民權益的立場。

高雄區漁會指出，配合高雄市政府推動在地漁產行銷與永續供應鏈，近期成功協助媒合華偉漁業採購吳郭魚產品，此次合作不僅有效提升本土漁產的通路量能、支持在地漁民穩定收益，也展現產官合作推動漁業發展的成果。

華偉漁業集團此批吳郭魚產品將用於提供海上外籍漁工的日常飲食，透過提升食物品質與營養供給，改善遠洋作業環境，並落實對外籍漁工人權的重視。