快訊

青山宮遶境第3天…男突呼吸不順當場倒地 送醫搶救不治

不忍太多人受害 柯文哲批賴總統「比小英糟糕」：別把司法當政治工具

保暖衣物準備好！周末大陸冷氣團強襲台灣 「體感低溫僅7度」

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄夢時代跨年晚會卡司完整公開 南韓「水彈女王」權恩妃降臨高雄

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄跨年晚會今天下午舉辦啟動儀式暨卡司發布記者會。圖／年代提供
高雄跨年晚會今天下午舉辦啟動儀式暨卡司發布記者會。圖／年代提供

高雄跨年晚會將由藝人陳漢典與林葦妮聯手主持，高市副市長李懷仁今天宣布完整演出陣容，跨年夜將有告五人、八三夭、滅火器等卡司登台，另外以健康形象走紅全球的南韓高人氣的「水彈女王」權恩妃KWON EUNBI也會出席跨年活動，號召粉絲來高雄夢時代倒數計時，迎接2026年到來。

高市府今天下午在高流海豚館舉辦跨年晚會啟動儀式，AcQUA源少年及台鋼雄鷹Wing Stars啦啦隊螢螢（蔡佩螢）、一粒（趙宜莉）、Mingo（朴旻曙）開場演出，南韓女星權恩妃KWON EUNBI則以VCR跨海打招呼，十分期待即將到來的高雄跨年表演。

市府指出，權恩妃KWON EUNBI以渾厚歌聲與精湛舞技風靡全球，個人IG吸引多達287萬名粉絲追蹤，過去曾分享她在台灣吃珍珠奶茶的美照，這次應邀來台，非常期待再度品嘗小籠包與珍珠奶茶。

高雄「2026雄嗨趴」主持陣容由新婚的陳漢典、金鐘紅毯主持人木木林葦妮及阿本共同擔綱，演出卡司包括Lulu黃路梓茵、告五人、八三夭、鳳小岳＆壓克力柿子、熊仔、滅火器、芒果醬Mango Jump、陳忻玥、鼓鼓 呂思緯、邱淑蟬、洪暐哲、AcQUA源少年、Wing Stars、Ponay的原式大樂隊、Angie安吉等多組實力藝人輪番上陣。

陳漢典說，出道以來首度和老婆Lulu同台跨年，兩人打算一起欣賞高雄夜景。

副市長李懷仁表示，高雄跨年晚會「2026雄嗨趴」在諸多演唱會後接力登場，市府已為市民準備誠意滿滿的精彩節目，加上國內外超強卡司，希望今年能畫下完美句點。

韓國藝人權恩妃KWON EUNBI是今年高雄跨年晚會的最大亮點。圖／年代提供
韓國藝人權恩妃KWON EUNBI是今年高雄跨年晚會的最大亮點。圖／年代提供
藝人陳漢典（右二）將搭檔木木林葦妮（右一）主持高雄跨年晚會，AcQUA源少年在記者會上唱跳演出，他們也是跨年晚會的演出卡司之一。圖／年代提供
藝人陳漢典（右二）將搭檔木木林葦妮（右一）主持高雄跨年晚會，AcQUA源少年在記者會上唱跳演出，他們也是跨年晚會的演出卡司之一。圖／年代提供

跨年晚會 藝人 紅毯 演唱會

延伸閱讀

王傳一玩「相聲宇宙」　愛了很多次的賴雅妍近距離吐槽

陳漢典 LuLu見習婚禮 雙方父母都來了被問「媳婦進門」回應暖爆

陳漢典曾子余掌新北耶誕城！侯友宜「脫稿送禮」他們樂翻

Lulu婚禮最新進度曝光！陳漢典竟只需要做三件事

相關新聞

受愛河水質影響！高雄12公頃「中都濕地公園」欠缺維護、乏人問津

高雄市近年打造親水公園，三民區啟用超過14年、以親水規畫的「中都濕地公園」卻因長年引入愛河水而導致水質不佳，汙染臭味橫生...

高雄夢時代跨年晚會卡司完整公開 南韓「水彈女王」權恩妃降臨高雄

高雄跨年晚會將由藝人陳漢典與林葦妮聯手主持，高市副市長李懷仁今天宣布完整演出陣容，跨年夜將有告五人、八三夭、滅火器等卡司...

台灣鯛市場受衝擊 高雄漁會攜手企業赴雲林採購挺漁民

台灣鯛（吳郭魚）市場受到禁藥烏龍風波影響，不少養殖業者都遭到衝擊，高雄區漁會為支持國內吳郭魚產業，宣布向雲林縣口湖漁業合...

高雄愛河頻傳汙染 環保局設管制區強硬開罰

高雄愛河流域過去因水質骯髒、臭氣沖天為人詬病，今年10月被目擊願景橋附近水域呈現深咖啡色，7月更有建商違法排放清洗油漆刷...

「廢土孤兒」不只一處 高雄校園無奈成工程廢土堆置場

高雄美濃大峽谷事件引發營建剩餘土石方無處可去及土資場處理費飆漲問題，議員邱于軒昨在議會揭露大寮國小PU跑道施工土方堆置校...

全教產批恆春「萬人牽手護古城」讓師生淋雨 屏東縣府：虛心承受

屏東縣政府本月6日舉辦恆春建城150周恆春首座劇場館正式啟用，下午到晚間卻下起大雨加上強勁落山風，現場風雨交加，全國教育...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。