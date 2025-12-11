高雄夢時代跨年晚會卡司完整公開 南韓「水彈女王」權恩妃降臨高雄

高雄跨年晚會將由藝人陳漢典與林葦妮聯手主持，高市副市長李懷仁今天宣布完整演出陣容，跨年夜將有告五人、八三夭、滅火器等卡司登台，另外以健康形象走紅全球的南韓高人氣的「水彈女王」權恩妃KWON EUNBI也會出席跨年活動，號召粉絲來高雄夢時代倒數計時，迎接2026年到來。

高市府今天下午在高流海豚館舉辦跨年晚會啟動儀式，AcQUA源少年及台鋼雄鷹Wing Stars啦啦隊螢螢（蔡佩螢）、一粒（趙宜莉）、Mingo（朴旻曙）開場演出，南韓女星權恩妃KWON EUNBI則以VCR跨海打招呼，十分期待即將到來的高雄跨年表演。

市府指出，權恩妃KWON EUNBI以渾厚歌聲與精湛舞技風靡全球，個人IG吸引多達287萬名粉絲追蹤，過去曾分享她在台灣吃珍珠奶茶的美照，這次應邀來台，非常期待再度品嘗小籠包與珍珠奶茶。

高雄「2026雄嗨趴」主持陣容由新婚的陳漢典、金鐘紅毯主持人木木林葦妮及阿本共同擔綱，演出卡司包括Lulu黃路梓茵、告五人、八三夭、鳳小岳＆壓克力柿子、熊仔、滅火器、芒果醬Mango Jump、陳忻玥、鼓鼓 呂思緯、邱淑蟬、洪暐哲、AcQUA源少年、Wing Stars、Ponay的原式大樂隊、Angie安吉等多組實力藝人輪番上陣。

陳漢典說，出道以來首度和老婆Lulu同台跨年，兩人打算一起欣賞高雄夜景。