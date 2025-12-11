快訊

受愛河水質影響！高雄12公頃「中都濕地公園」欠缺維護、乏人問津

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
占地12公頃的中都濕地公園因引入愛河水，常有汙染雜質和生物屍體漂流，且園區流浪狗成群、設施維護率低、夜晚缺乏照明，影響觀感和安全性。記者宋原彰／攝影
高雄市近年打造親水公園，三民區啟用超過14年、以親水規畫的「中都濕地公園」卻因長年引入愛河水而導致水質不佳，汙染臭味橫生，公園旁去年斥資1800萬元打造首座愛河親水階梯，也被發現髒亂不堪、長滿青苔，園內更欠缺維護、流浪狗竄行，民代呼籲公園內應活化、打造乾淨親水園區；市長陳其邁承諾明年重新檢討規畫，活化公園。

高雄近年積極打造親水空間，今年打造2處親水公園，3公頃的「星光水岸公園」以水陸雙主題設計，結合滑水道、水上遊具與無邊際港景鞦韆，試營運2天吸引逾5萬人次；楠梓區享平公園戲水區約0.21公頃，也規畫滑水道、加壓水槍、花灑和人力水車等，成為北高雄全新玩水天堂。

高雄市水利局去年向中央申請經費，施作愛河護岸改善工程，選定九如橋下游左岸作示範段，斥資1800萬元將破損護岸打造成全市首座愛河親水階梯，串聯南北廣場與河濱步道，造型融入獼猴造型壓條與中都窯場煙囪意象，並使用LED燈泡配合天色控制開關燈時間，夜晚呈現「發光階梯」，是中都濕地公園周邊唯一親水設施。

高雄市副議長曾俊傑表示，占地12公頃的中都濕地公園2011年啟用，開園3天內雖吸引130萬人次，「人次卻一年不如一年，主因是愛河水質不佳」，公園引入愛河水做生態復育，卻常有汙染雜質和生物屍體漂流，且園區流浪狗成群、設施維護率低、夜晚缺乏照明，影響觀感和安全性，加上交通因素，鄰近民眾寧願跨橋至美術館休憩，親水階梯使用率也很低。

他指出，愛河設有6座水質監控站，多數監測站常顯示中度汙染，而愛河階梯護岸也因愛河水質導致親水空間髒亂不堪、階梯長滿青苔，充滿安全疑慮，反觀新光水岸公園因為是使用自來水，水質不易受影響，建議市府應比照新光公園模式，引入自來水打造真正的親水空間，讓中都濕地公園發揮原有親水目標。

市長陳其邁表示，中都濕地公園過去因河水流動率低，導致汙染嚴重，今年已陸續加設馬達，水質和異味已有改善，但考量中都重劃區人口激增，公園內目前設備確實不夠友善，但市府為維持濕地公園的自然生態，也無法過度設置燈光、硬體建設，他承諾明年會編列預算做通盤檢討，加強整頓濕地公園和活化使用，「不能浪費如此廣闊的自然面積」。

水利局表示，中都濕地過去因與愛河水體交換不足，加上底泥淤積及部分生活汙水與漂流物流入，曾出現水流不循環與水質混濁問題，近年已強化汙水截流與用戶接管，並在入流口協助公園處增設抽水機與自動閘門，利用愛河潮汐引水形成水位差促進循環，公園處也配置6台曝氣機加強曝氣，並定期撈除水面漂浮物，目前水流順暢，水質已明顯改善，濕地未來能持續以生態濕地及環境保育為主。

中都濕地公園旁的愛河階梯護岸也因愛河水質導致親水空間髒亂不堪、階梯長滿青苔，充滿安全疑慮。記者宋原彰／攝影
中都濕地公園旁的愛河階梯護岸也因愛河水質導致親水空間髒亂不堪、階梯長滿青苔，充滿安全疑慮。記者宋原彰／攝影
中都濕地公園旁的愛河階梯護岸也因愛河水質導致親水空間髒亂不堪、階梯長滿青苔，充滿安全疑慮。記者宋原彰／攝影
