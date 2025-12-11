受愛河水質影響！高雄12公頃「中都濕地公園」欠缺維護、乏人問津

高雄市近年打造親水公園，三民區啟用超過14年、以親水規畫的「中都濕地公園」卻因長年引入愛河水而導致水質不佳，汙染臭味橫生，公園旁去年斥資1800萬元打造首座愛河親水階梯，也被發現髒亂不堪、長滿青苔，園內更欠缺維護、流浪狗竄行，民代呼籲公園內應活化、打造乾淨親水園區；市長陳其邁承諾明年重新檢討規畫，活化公園。

高雄近年積極打造親水空間，今年打造2處親水公園，3公頃的「星光水岸公園」以水陸雙主題設計，結合滑水道、水上遊具與無邊際港景鞦韆，試營運2天吸引逾5萬人次；楠梓區享平公園戲水區約0.21公頃，也規畫滑水道、加壓水槍、花灑和人力水車等，成為北高雄全新玩水天堂。

高雄市水利局去年向中央申請經費，施作愛河護岸改善工程，選定九如橋下游左岸作示範段，斥資1800萬元將破損護岸打造成全市首座愛河親水階梯，串聯南北廣場與河濱步道，造型融入獼猴造型壓條與中都窯場煙囪意象，並使用LED燈泡配合天色控制開關燈時間，夜晚呈現「發光階梯」，是中都濕地公園周邊唯一親水設施。

高雄市副議長曾俊傑表示，占地12公頃的中都濕地公園2011年啟用，開園3天內雖吸引130萬人次，「人次卻一年不如一年，主因是愛河水質不佳」，公園引入愛河水做生態復育，卻常有汙染雜質和生物屍體漂流，且園區流浪狗成群、設施維護率低、夜晚缺乏照明，影響觀感和安全性，加上交通因素，鄰近民眾寧願跨橋至美術館休憩，親水階梯使用率也很低。

他指出，愛河設有6座水質監控站，多數監測站常顯示中度汙染，而愛河階梯護岸也因愛河水質導致親水空間髒亂不堪、階梯長滿青苔，充滿安全疑慮，反觀新光水岸公園因為是使用自來水，水質不易受影響，建議市府應比照新光公園模式，引入自來水打造真正的親水空間，讓中都濕地公園發揮原有親水目標。

市長陳其邁表示，中都濕地公園過去因河水流動率低，導致汙染嚴重，今年已陸續加設馬達，水質和異味已有改善，但考量中都重劃區人口激增，公園內目前設備確實不夠友善，但市府為維持濕地公園的自然生態，也無法過度設置燈光、硬體建設，他承諾明年會編列預算做通盤檢討，加強整頓濕地公園和活化使用，「不能浪費如此廣闊的自然面積」。