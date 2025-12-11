高雄愛河頻傳汙染 環保局設管制區強硬開罰
高雄愛河流域過去因水質骯髒、臭氣沖天為人詬病，今年10月被目擊願景橋附近水域呈現深咖啡色，7月更有建商違法排放清洗油漆刷的廢水，汙染上游大排，出現「牛奶湖」，4月則有大量死魚漂浮在中華橋至五福橋河段，環境堪憂；環保局表示，2020年公告劃定「高雄市愛河水汙染管制區」，加強開罰汙染情事。
愛河沿岸在願景橋附近今年10月被發現水體呈現咖啡色，經查是因天氣炎熱、水流緩慢，造成藻類快速生長，環境汙染數值無異常。7月則在仁武區北屋滯洪道一帶遭建商趁大雨排放清洗油漆刷的廢水汙染上游大排，市府開罰3萬元罰緩。4月在中華橋至五福橋河段出現大量死魚，魚屍延續數百公尺，市府事後稱水質檢測無異，研判是氣溫驟降導致。
愛河流域住戶表示，7月白濁廢水隨著大雨沖刷，蔓延整條北屋排水道，長達1公里，但建商裁罰金額根本「不痛不癢」，而當地對於愛河「色彩繽紛多變」的河水早已見怪不怪。環保局解釋，流入愛河內、尚未接管的生活汙水易因乳化呈現乳白色，季節轉換期間藻類增生，當矽藻、隱藻為優勢種時，水色會呈現紅棕或褐色，另降雨沖刷或氣溫驟變造成水體溶氧、水溫波動，可能導致魚類短暫性死亡。
愛河流域汙染案件層出不窮，已影響觀感和設施使用率。高市環保局為強化汙染管制，2020年劃定全流域為「愛河水汙染管制區」，管制區內只要有汙染行為，可處罰鍰3萬至300萬元，列管事業最高罰2000萬元。此外運用物聯網和AI監測設置6處定期水質人工測站及3處即時水質監測。近2年，愛河流域違反水汙法共22件，裁處62萬餘元罰鍰。
環保局表示，數據顯示，愛河年度平均河川汙染指數RPI，由2020年的4.9降至今年的4.1，改善16.3%，為近5年最佳，且生化需氧量改善56.5％、氨氮改善52.8％，各指標在5年內均獲改善，呼籲營建工程逕流廢水應確實沉澱處理，而小型食品業及攤販應設置油脂截留設施，經市府查獲汙染排放行為，將依法懲處。
