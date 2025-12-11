高市觀光局「寮寮小時光」 12月20日大寮登場

快訊

中央社／ 高雄11日電

為讓民眾感受大寮區活力與魅力，高雄市觀光局將於20、21日舉辦「寮寮小時光」活動，除有氣墊遊樂區、美食與文創市集，還有導覽老師帶領探訪在地景點，了解當地人文歷史。

觀光局長高閔琳表示，大寮區從清代鳳山縣軍事汛塘與先民開墾搭建茅草寮，因此得名「大寮」；近年隨著捷運通車，早期以稻作、紅豆及菱角等農業發展為主，轉型為高雄大都會工商區，今年觀光局首度於大寮舉辦「寮寮小時光」活動。

觀光局今天發布新聞稿表示，「寮寮小時光」活動將於20、21日下午1時到5時，在大寮捷運站1號出口前草皮區登場，現場設置親子闖關遊戲、兒童體適能、主題DIY體驗、氣墊遊樂設施等，並由導覽老師帶領遊客深度走讀。

其中，闖關活動共有4道關卡，結合大寮特色、菱角及紅豆等在地元素設計「大寮小常識挑戰帖」、「輕黏土製作DIY」、「紅豆畫」及「創意紅豆飯團製作」，適合親子合作挑戰；前250名完成闖關者，可獲得紅豆造型牛奶糖及50元市集兌換券。

走讀活動包括探訪瑞榮紅磚工廠、共益磚窯廠、五龍山南雄代天府、大發開封宮包公廟、潮寮吳家古厝等在地景點，還安排體驗製作紅豆餅，行程多元豐富。

觀光局提醒，大寮捷運站周邊停車空間有限，建議旅客搭乘高雄捷運橘線至「大寮站（OT1）」1號出口，即可輕鬆抵達現場。此外，中央公園有「2025高雄聖誕生活節」活動，歡迎民眾到高雄感受暖冬城市魅力。

觀光局 高雄捷運 親子

