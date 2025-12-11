全教產批恆春「萬人牽手護古城」讓師生淋雨 屏東縣府：虛心接受

屏東縣政府本月6日舉辦恆春建城150周恆春首座劇場館正式啟用，下午到晚間卻下起大雨加上強勁落山風，現場風雨交加，全國教育產總工會接獲基層教師反應，現場舉辦「萬人牽手護古城」，讓師生們、家長，淋雨淋近2小時，流程僵化，提出五大缺失。屏東縣府表示虛心接受。

「萬人牽手護古城」由瓊麻園文教發展協會承辦，全教產指出，原意是以大型活動喚起社會對恆春古城重視，牽手圍城、歌唱民謠、點燈空拍，營造守護文化象徵性畫面，但華麗背後，卻是基層教育體系、家長與居民在風雨中長時間暴露在危險的現實。

全教產指出大缺失，第一，缺乏專業規畫活動，學校被迫成為勞務執行單位；第二，被忽略的安全疑慮，文化守護變成群眾冒險。

全教產表示，活動還沒開始前，地方論壇有鄉親提出具體警告，古城牆裂痕、高低差，施工區域與承載能力問題，沒有落實安全評估不適合讓大量民眾站立。但主辦單位沒回應，也沒公開安全評估報告。當天安排群眾站在危險地段站立，只為讓畫面「完整」，多家學校被安排「漂浮城牆」，無人知道承重多少，卻安排好幾間小學排人牆，任憑落山風吹過，老師只能一面安撫，一面祈求不要出事。「與其說是守護古城，不如說是賭博安全」。

第三，當天流程僵固，群眾成為背景板，老師帶孩子與家長濕冷排隊，在高處淋雨兩小時，風雨交加，地面濕滑。原以為18時牽手點燈，舞台仍在表演，18時20分，長官還在致詞，最後結果是，「歌沒唱到、燈沒點到、空拍沒拍到，鄉親淋雨兩小時」。

第四，失敗不負責任，禮物補償與基層背黑鍋。第五，真正守護的不是城牆，是人民的安全與尊嚴。全教產指出，活動初衷直得肯定，但文化守護不能建立在群眾冒險與輕忽安全。

屏東縣政府表示，對於各界意見深表重視並虛心承受，天候不佳，讓參與活動師生與家長因此受到影響，在此向辛苦民眾、師生表達最誠摯感謝。

文化處表示，為活動安全與承辦的瓊麻園城鄉文教發展協會共同動員志工在城門維管及巡視照護，立即啟動雨備，所有參與人員在會後平安撤回。活動結束後第一時間請教育處與學校協助，主動並隨時關切學生後續狀況。

瓊麻園城鄉文教發展協會指出，當天有家長與小朋友因風雨先行離場，但堅持留在現場都認為活動很有意義，一起點燈、唱歌，發揮恆春人的韌性。