屏東原創音樂劇「港墘仔」 陣頭文化登劇場舞台

中央社／ 屏東縣11日電

屏東縣政府自製音樂劇「港墘仔」，20日於屏東藝術館首演，集結跨界實力派演員並邀請東港東隆宮大漢樂團及下頭角客串，將陣頭文化搬進劇場，並串起在地人的信仰與生活。

屏東縣政府今天新聞稿表示，「港墘仔」由連續獲選屏東傑出演藝團隊的「星星戲樂」操刀，屏東大學教授施百俊編劇，以東港民俗信仰與海港日常，打造笑中帶淚、濃厚在地情感音樂劇。全劇除了使用耳熟能詳的台語金曲，更加入東港大漢樂團原音演奏的嗩吶、鑼鼓聲，並與東港在地陣頭共同排練，使表演形式與文化底蘊深刻合一。

劇中以「港墘仔燒烤」為主場景，講述東港當地人聚會、歡唱、共度人生風雨的地方，勾勒出三代人物間的情感糾葛與成長痕跡，原創音樂有「溫的囝仔」、「港墘仔的歌」等；演員卡司包含管罄、倪安東、錦雯、大甜、郭耀仁等。

縣府文化處提及，為貼近東港生活，劇組進行多次田野調查，走訪王船文化館、東隆宮、鹽埔漁港與鎮海公園，向耆老請益迎王文化，共同完成一部在地共創的作品，也正是屏東最珍貴的文化能量。

文化處表示，這是一部從屏東土地長出來的故事，20日下午2時30分及晚上7時30分各演出一場，期盼未來能發展成定目劇，在三年一科的東港迎王祭，讓更多人一起透過歌聲、戲劇走進屏東，認識東港的文化。

