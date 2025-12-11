那些年我們一起唱過的民歌音樂會 屏東市千禧公園12/20免費入場

快訊

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東市公所將在12月20日晚間7時在千禧公園舉辦「那些年我們一起唱過的民歌音樂會」，民歌界重量級卡司齊聚屏東，市公所今舉辦宣傳記者會，場面熱鬧。記者劉星君／攝影
屏東市公所將在12月20日晚間7時在千禧公園舉辦「那些年我們一起唱過的民歌音樂會」，民歌界重量級卡司齊聚屏東，市公所今舉辦宣傳記者會，場面熱鬧。記者劉星君／攝影

屏東市公所將在12月20日晚間7時在千禧公園舉辦「那些年我們一起唱過的民歌音樂會」，民歌界重量級卡司齊聚屏東，包括齊豫、葉佳修、鄭怡、許景淳、于台煙與南方二重唱，另外還有屏東市復興國小合唱團共同演出，打造屏東美聲。

屏東市公所今特別舉行宣傳記者會為民歌音樂會提前暖身，市長周佳琪說，當天公所準備2000顆烙印「幸福平安」全台知名的「關北紅豆餅」，與民眾分享，讓大家在欣賞音樂會同時，也能品嘗美味的幸福滋味。

周佳琪表示，這場民歌音樂會在千禧公園演出，免費入場，邀請大家一起來重溫青春記憶。民歌不僅是懷舊，更是世代交流與文化傳承重要象徵，透過民歌音樂會，也讓新一代年輕人也能認識民歌的魅力與深厚文化意涵。

當天演出歌手包括齊豫、葉佳修、鄭怡、許景淳、于台煙還有深受樂迷喜愛的南方二重唱，並由南台灣交響樂團演奏，另外，屏東市復興國小合唱團30名團員們也將與葉佳修、與南台灣交響樂團一起合唱兩首歌曲，學生們也都加緊練習中。

