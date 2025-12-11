首屆世界原住民運動會屏東舉行 偵爆犬出動萌翻現場

首屆「世界原住民族傳統運動會」昨日起一連在屏東來義高中舉行3天，有來自10國的嘉賓、選手參加，潮州警分局拉高維安層級，針對主場館及周邊區域實施嚴密場檢，祭出「偵爆犬、空拍機、反偷拍」維安措施，其中萌萌偵爆犬出動吸引不少目光。

潮州警分局申請保安警察第三總隊支援，派遣訓練有素的偵爆犬進駐會場，針對開幕式舞台、選手休息區、貴賓席及周邊隱蔽角落，執行爆裂物偵測與場地搜檢任務。偵爆犬可愛的模樣，吸引選手及觀眾的目光。

除了地面警力外，潮州警分局也運用空拍機執行高空監控任務，針對來義高中會場內部及周邊聯外道路進行即時場檢與車流觀測，迅速掌握現場突發狀況，更能即時調度警力疏導交通，確保賽事期間交通順暢與場域安全。

另外針對競賽使用的游泳池場館，警方也以反偷拍偵測器，針對更衣室、淋浴間及公廁等私密區域進行掃描檢測，嚴防不肖人士裝設竊錄器材，杜絕偷拍風險，打造性別友善且免於恐懼的競賽空間。