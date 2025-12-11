戰地馬祖蛻變文化馬祖 強化韌性是機會也是考驗

快訊

聯合報／ 記者蔡家蓁王慧瑛／連江即時報導
連江縣長王忠銘是基層公務員出身，65歲才經歷人生第一場選舉洗禮，是政壇新人卻不是新手，馬祖困境、優勢與機會，了然於胸。記者許正宏／攝影
疫情期間掀起離島偽出國熱，近年頗受好評的馬祖國際藝術島，將在地信仰、記憶轉化為藝術語彙，許多人感受到馬祖的文化自信提升了，邊陲小島蛻變成與世界對話的文化坐標。百姓安居樂業不能光靠認同感支撐，交通、生計、就學、就醫都是日常一環，如何強化發展韌性，仍是棘手考驗。

「在地文化發酵成馬祖新價值！」連江縣長王忠銘用濃濃福州口音談施政願景，他主政的馬祖重視文化治理，戰地遺跡重新被詮釋，讓外界重新認識這座島嶼的價值與魅力。

施政將滿3年，對是否拚連任，王忠銘一向保留想像空間，常說「上任第一天就在找好人才，不一定非我選不可」，重點是把這一任做好。

王忠銘是基層公務員出身，治軍嚴謹，65歲才經歷人生第一場選舉洗禮，是政壇新人卻不是新手，馬祖困境、優勢與機會，了然於胸。

馬祖四鄉五島設籍1萬3千多人，人口比本島一個里還小，島島與海相隔，鄉鄉各有特色，因為「小」，每項政策都牽動著百姓生活。例如公托零排隊、興建社會住宅、新台馬輪啟航、馬高航線通航、爭取離島特考、馬祖酒廠二廠動工等，這些投資用意是吸引年輕人返鄉、讓長輩安心生活、助孩子歡樂成長。

以往外界對馬祖印象不外乎是坑道、藍眼淚、高粱酒，從「戰地馬祖」轉型為「文化馬祖」，地方主打生態、深度旅遊，如何將發展眼光放深放遠，錢慢慢賺，是擘畫觀光的一道挑戰。

馬祖列島隔海與大陸相望，南竿距台灣114海浬，馬祖距大陸最近處僅14海浬，特殊地理位置造就了她的優勢和劣勢，還有「兩大之間難為小」的尷尬。

處在兩岸之間既不能碰觸底線，也要兼顧人民需要，如何善用地理優勢創造馬祖新未來，考驗掌舵者如何做對的事，更要把事情做對。

馬祖人口少，人情味特別濃，連江縣長王忠銘（中）、立委陳雪生（左）、南竿鄉長林志東（右）一起現身小三通碼頭送鄉親出遊。記者王慧瑛／攝影
連江縣長王忠銘公事上治軍嚴謹，仍有平易近人一面，他假日常自己開車，路上遇鄉親、背包客，常停車載送對方一程。記者王慧瑛／攝影
海洋大學馬祖校區開辦永續發展碩士班，縣長王忠銘（前排中）日前受邀到課堂上與學生交流，他說，菁英培訓是重中之重，培育更多好人才，攸關馬祖競爭力。記者王慧瑛／攝影
