營建廢土量少無處去 校園當暫置場

高雄美濃大峽谷案後，市府嚴管營建廢棄物去化流向，衍生廢棄物無處去難題。市府雖暫時開放南星計畫二期基地，但限定進場量不得低於1400立方公尺，議員昨爆料，大寮國小PU跑道重建工程挖出的土方量因未達進場門檻，只能堆置校園，影響學童安全。

大寮國小校長甄炳炫說，PU跑道重建工程持續進行，但挖出的土方去處無解，因土方量僅150立方公尺，加上土資場處理費暴增，業者評估不符成本，清運暫時停擺，只能等市府提出更明確的處理方式，包括是否設置公辦土資場等。他希望工程不要停擺影響師生權益，土方費用另案協調。

高雄市政府為解決營建剩餘土石方去化問題，訂定高雄市港區整地收受土石方實施計畫，讓營建剩餘土石方進南星計畫二期基地去化，但規定每批次進場量不得低於1400立方公尺。

市議員邱于軒指出，大寮國小工程挖出約321.75公噸廢土，原預估土石方處理費約4.5萬元，但今年土資場費率全面調漲，改以公噸計算，處理費暴漲到68萬元，多出14倍多，承包業者因成本過高不敢進場，工程因此停擺，最後教育局出面協調才讓工程勉強續作。

「這不是個案。」邱于軒批評，許多國小、甚至公共工程都因達不到市府訂的1400立方公尺進場標準而卡住，小型工程根本無法達標，全市公共工程幾乎陷入集體停滯。

她質疑，市府能協助在大坪頂等地堆置土方，為什麼不能幫學校？建議尋找合法暫置地，避免停工風險，維護學童安全。

副市長林欽榮回應，若工程土方量少，可依法就近堆置或可評估移至市府可合法收容的土地暫置，將責成工務局和教育局整合，研議暫置方式。