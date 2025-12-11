聽新聞
廢棄物濫倒猖獗 高市府挨批執法消極

聯合報／ 記者郭韋綺萬于甄／連線報導

高雄接連爆發美濃大峽谷、大坪頂柏油山、月世界垃圾山等案，凸顯盜採、偷倒廢棄物等環境犯罪猖獗，副市長林欽榮昨赴議會專案報告，提出清運車輛全面安裝GPS等防制作法。但多名議員不滿市府執法態度消極，只等民眾通報檢舉，未主動積極稽查，濫採、濫倒才會無法根絕。

市議員許采蓁指出，小港大坪頂一處空地長期棄置大量廢棄物，從Google街景街景與衛星圖來看，2022年該空地就已堆滿垃圾，3年後不但未改善，反而愈堆愈多，已嚴重傷害高雄形象，「一再爆發不是偶然，是制度性失能」，市府應徹底檢討，而非事後被動清理。

市議員陳麗娜說，不是法律訂得不夠嚴格，而是市府執法態度有問題，市府將重點放在裝設GPS是搞錯方向，全台垃圾清運車輛業者早已被要求須安裝GPS，搭配中央管理的智慧圍籬系統，2024年已全面上線，即使如此，高雄、台南仍爆出跨縣市亂竄、濫倒現象。

林欽榮說，市府將從清理溯源、科技監管、法制強化與土方管理4大方向加強，濫倒廢棄物一旦查獲除撤銷清運許可，並以最高額度裁罰。市府已增設智慧圍籬、強化科技執法與成立即時通報平台LINE群，加速追查不法來源，並利用衛星影像、無人機、監控設備提升查緝效率，杜絕外縣市廢棄物偷倒。

林欽榮說，農地盜採砂石造成巨大坑洞，已查獲8處並移送檢調偵辦，為加強營建剩餘土石方管理，成立跨局處平台，推動電子聯單、電子圍籬與港區整地收受土方計畫，並已受理149個工區、203萬立方公尺土方，提供公共、民間工程合法去處。

對於許采蓁爆料，林欽榮坦言，稽查聯防與區公所通報系統確有不足，需強化、精進，會責成環、警立即查處。

月世界垃圾山案延燒到台南，有議員批有兩家台南清運業者涉入，是「台南之恥」，要求台南市環保局徹查這兩家業者是否也在台南偷倒，是否有其他業者涉案？環保局指出，已將兩家業GPS軌跡資料提供檢方偵辦，擴大清查中。

