觀察站／從戰地轉型文化馬祖 強化發展韌性是考驗

聯合報／ 本報記者蔡家蓁王慧瑛
連江縣長王忠銘致力發展馬祖觀光。記者許正宏／攝影
連江縣長王忠銘致力發展馬祖觀光。記者許正宏／攝影

疫情期間掀起離島偽出國熱，近年頗受好評的馬祖國際藝術島更熱門。但百姓安居樂業不能光靠認同感支撐，交通、生計、就學、就醫都是日常一環，如何強化發展韌性，仍是棘手考驗。

「在地文化發酵成馬祖新價值！」縣長王忠銘用濃濃福州口音談施政願景，他主政的馬祖重視文化治理，戰地遺跡重新被詮釋，讓外界重新認識這座島嶼的價值與魅力。

王忠銘是基層公務員出身，治軍嚴謹，65歲才經歷人生第一場選舉洗禮，是政壇新人卻不是新手，馬祖困境、優勢與機會，都了然於胸。

馬祖四鄉五島設籍1萬3千多人，人口可能比本島一個大里還小，島島與海相隔，鄉鄉各有特色，因為「小」，每項政策都牽動著百姓生活。例如公托零排隊、興建社會住宅、新台馬輪啟航、馬高航線通航、爭取離島特考、馬祖酒廠二廠動工等，這些投資吸引年輕人返鄉、讓長輩安心生活、助孩子歡樂成長。

以往外界對馬祖印象不外乎是坑道、藍眼淚、高粱酒，從「戰地馬祖」轉型為「文化馬祖」，主打生態、深度旅遊，如何將發展眼光放深放遠，是擘畫觀光的一道挑戰。

馬祖列島隔海與大陸相望，南竿距台灣114海浬，馬祖距大陸最近僅14海浬，特殊地理位置造就了優勢和劣勢，還有「兩大之間難為小」的尷尬。在兩岸之間既不能碰觸底線，也要兼顧人民需要，如何善用地理優勢創造馬祖新未來，考驗掌舵者如何做對的事。

