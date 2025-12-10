高雄Pinway品味生活節 引領永續打造最大體驗室

永續是新的生活方式，高市青年局Pinway品味生活節將展覽、市集、手作課程與音樂演出包裝成一個大型體驗室，讓永續不再停留在環境科普，而是能被觸摸、被購買、被帶回家的生活商品。

今年邁入第4屆品味生活節，主題為「高雄山海共生」，策展團隊從柴山步道的紋理、旗津海岸的循環材料與港都生活的文化記憶出發，反映山在城中、海在身旁的地理特色，形成獨特的城市樣貌。

青年局長林楷軒觀察，壽山與半屏山象徵城市的自然底蘊，旗津與港口則代表高雄的海洋 DNA，兩者也正面臨野生動物共存、海洋廢棄物與塑膠微粒等挑戰。

他說，品味生活節的關鍵不是展覽本身，而是把永續從抽象理念轉化成一種生活行為模式，Pinway作為南部首座SDGs示範場域，讓青年從創業者成為永續議題的設計師與實踐者。

今年的山海共生展區由青年局攜手台灣獼猴共存推廣協會、旗津技工舍大港校CC與多位進駐職人共同打造，前哨展猴樣百出圖鑑以翻牌與插畫重新詮釋柴山獼猴，搭配手機小測驗兌換貼紙，迅速成為親子族群的熱門話題。

首次推出的山海旅人手機互動遊戲，民眾只需透過簡單測驗，就能找出自己的旅人格，山系、海系或介於兩者之間。手作課程山海素材推出多款體驗，包括瓶中山海、3D列印倒流香底座、漂流木木作、回收漁網編織提袋、海廢明信片、海洋擴香石等，課程名額立即秒殺。

今年市集64個品牌，不少青創攤商以循環材料設計、無包裝生活與特色餐飲切入永續議題，另邀海委會海洋保育署與海廢再生聯盟加入，集結海廢再生品牌展出。

最具視覺震撼亮點則是藝術團隊Deka Dance（豬腳跳舞）以漂流木、廢布料、生鏽金屬打造的大型回收藝術裝置，強調拒絕一次性娛樂成為廢棄物，使永續精神不只存在展區與商品中，也延伸至公共藝術的語境。