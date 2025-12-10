快訊

挺台審查國防特別預算 谷立言：和平與對話必須與嚇阻共存

不是第一次殺人…高雄男砍死檳榔攤闆娘遭羈押 恐怖前科曝光

3年前被診斷罹患侵襲性腦癌 「購物狂的異想世界」作者逝世享年55歲

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄Pinway品味生活節 引領永續打造最大體驗室

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
台灣獼猴共存推廣協會以行為圖解與互動內容，引導民眾認識柴山猴群的生活特性與共存方式。圖／青年局提供
台灣獼猴共存推廣協會以行為圖解與互動內容，引導民眾認識柴山猴群的生活特性與共存方式。圖／青年局提供

永續是新的生活方式，高市青年局Pinway品味生活節將展覽、市集、手作課程與音樂演出包裝成一個大型體驗室，讓永續不再停留在環境科普，而是能被觸摸、被購買、被帶回家的生活商品。

今年邁入第4屆品味生活節，主題為「高雄山海共生」，策展團隊從柴山步道的紋理、旗津海岸的循環材料與港都生活的文化記憶出發，反映山在城中、海在身旁的地理特色，形成獨特的城市樣貌。

青年局長林楷軒觀察，壽山與半屏山象徵城市的自然底蘊，旗津與港口則代表高雄的海洋 DNA，兩者也正面臨野生動物共存、海洋廢棄物與塑膠微粒等挑戰。

他說，品味生活節的關鍵不是展覽本身，而是把永續從抽象理念轉化成一種生活行為模式，Pinway作為南部首座SDGs示範場域，讓青年從創業者成為永續議題的設計師與實踐者。

今年的山海共生展區由青年局攜手台灣獼猴共存推廣協會、旗津技工舍大港校CC與多位進駐職人共同打造，前哨展猴樣百出圖鑑以翻牌與插畫重新詮釋柴山獼猴，搭配手機小測驗兌換貼紙，迅速成為親子族群的熱門話題。

首次推出的山海旅人手機互動遊戲，民眾只需透過簡單測驗，就能找出自己的旅人格，山系、海系或介於兩者之間。手作課程山海素材推出多款體驗，包括瓶中山海、3D列印倒流香底座、漂流木木作、回收漁網編織提袋、海廢明信片、海洋擴香石等，課程名額立即秒殺。

今年市集64個品牌，不少青創攤商以循環材料設計、無包裝生活與特色餐飲切入永續議題，另邀海委會海洋保育署與海廢再生聯盟加入，集結海廢再生品牌展出。

最具視覺震撼亮點則是藝術團隊Deka Dance（豬腳跳舞）以漂流木、廢布料、生鏽金屬打造的大型回收藝術裝置，強調拒絕一次性娛樂成為廢棄物，使永續精神不只存在展區與商品中，也延伸至公共藝術的語境。

青年局表示，品味生活節13、14日在駁二Pinway8號倉庫青創基地舉辦，透過展覽、體驗、市集、遊戲與音樂串聯城市敘事，讓永續理念轉化為更具體、更生活化的市民經驗。

港都在地民族打擊樂團「高雄鼓道場」以鼓聲演繹山海故事。圖／青年局提供
港都在地民族打擊樂團「高雄鼓道場」以鼓聲演繹山海故事。圖／青年局提供
Otto2藝術美學以海洋、永續為靈感，邀請民眾將創意融入擴香石手作設計。圖／青年局提供
Otto2藝術美學以海洋、永續為靈感，邀請民眾將創意融入擴香石手作設計。圖／青年局提供
「流木居工作坊」運用旗津海岸漂流木結合天然紋理，創作出獨一無二的木作製品。圖／青年局提供
「流木居工作坊」運用旗津海岸漂流木結合天然紋理，創作出獨一無二的木作製品。圖／青年局提供

永續 青年 海廢

延伸閱讀

不是第一次殺人！高雄男殺害檳榔攤老闆娘 晚間遭羈押

高雄廢棄物亂倒危機又重演 議員揭「大坪頂垃圾山」堆3年

高雄土方無處可去 大寮國小校園成堆置場

林岱樺首場政策說明會盼引進軍工產業 前交長賀陳旦現身力挺

相關新聞

高雄Pinway品味生活節 引領永續打造最大體驗室

永續是新的生活方式，高市青年局Pinway品味生活節將展覽、市集、手作課程與音樂演出包裝成一個大型體驗室，讓永續不再停留...

高雄廢棄物亂倒危機又重演 議員揭「大坪頂垃圾山」堆3年

高雄接連爆發美濃大峽谷、大樹合山光電場、大坪頂柏油山、月世界垃圾山，凸顯濫墾盜採、偷倒廢棄物環境危機，副市長林欽榮今赴議...

高雄土方無處可去 大寮國小校園成堆置場

美濃大峽谷事件引發土石方之亂，廢土方無處可去，土資場價格更暴漲，造成不少公共工程延宕，今議員爆料，大寮國小PU跑道重建工...

影／萬丹「MiniBall迷你小西瓜」 可愛又清甜

屏東縣萬丹鄉農民40歲張生華高職畢業就踏入職場，外派到緬甸10多年負責農業培育，當到課長職務，3年前他因家庭因素決遲職回...

金門議員送「抽抽樂」給金酒高層 調侃賣酒不要老靠抽籤

第8屆金門縣議會第6次定期會今天進行金門酒廠專案報告，多位議員針對金酒庫存攀升、營收下修、國際市場布局緩慢等問題連番質詢...

金門議員洪成發獲全國好人好事表揚 用溫暖與希望照亮弱勢

金門縣議員洪成發數十年如一日投入地方公益、關懷弱勢，獲選今年全國好人好事代表暨「八德獎」，今天下午於台北市青年局接受隆重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。