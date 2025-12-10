高雄廢棄物亂倒危機又重演 議員揭「大坪頂垃圾山」堆3年

高雄接連爆發美濃大峽谷、大樹合山光電場、大坪頂柏油山、月世界垃圾山，凸顯濫墾盜採、偷倒廢棄物環境危機，副市長林欽榮今赴議會專案報告，提出修法加嚴刑責和罰金，清運車輛全面安裝GPS等作法，提升透明度、防制不法。多位藍營議員砲轟，市府核心問題不在制定嚴格罰則，而是執法態度消極，只等民眾通報或檢舉，未主動積極稽查，不法傾倒還是會再發生。

林欽榮表示，市府對破壞環境與危害公共安全行為採取零容忍，並從清理溯源、科技監管、法制強化與土方管理4大方向全面應對。

他指出，廢棄物處理方面，已查獲非法棄置路線，並撤銷業者許可，依規裁罰最高額度罰緩，農地侵擾案件也重罰並移送法辦，同時增設智慧圍籬、強化科技執法與即時通報機制，加速追查不法來源，針對農地盜採與大型坑洞，市府已主動查獲8處並全數移送司法，並利用衛星影像、無人機、監控設備提升查緝效率。

營建剩餘土石方管理方面，市府成立跨局處平台，推動電子聯單、電子圍籬與港區整地收受土方計畫，出土及需土端均以電子聯單申報，以提升透明度、防制不法，目前已受理149個工區、203萬立方公尺土方，提供公共工程與民間工程合法去處。

林欽榮說，針對水土保持違規案件，如合山光電案與大坪頂堆置場，市府已移送司法並要求改善，並建請中央「廢棄物清理法」修法加嚴刑責和罰金，並成立北、中、南區通報平台LINE群組，杜絕外縣市廢棄物偷倒。

市議員許采蓁爆料，小港大坪頂一處空地長期被大量廢棄物占據，從Google街景與衛星圖，2022年該空地就已堆滿垃圾，3年後不但未改善、反而越堆越多，痛批有衛星監控非法棄置照常發生，通報群組瞬間破功。

許采蓁說，廢棄物濫倒已成高雄市形象傷口，一再爆發不是偶然，是制度性失能，市府應徹底檢討，而非事後才被動清理。

林欽榮回應，稽查聯防與區公所通報系統確有不足，需強化、精進，將責成環保局與警察大隊立即清理，強調及時發現、及時處理。

市議員陳麗娜批評，不是法律制定不夠嚴格，是市府執法態度有問題，漠視法律才讓非法濫倒一再發生，這次專案報告把重點放在修法和裝設GPS是搞錯方向。