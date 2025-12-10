高雄土方無處可去 大寮國小校園成堆置場

美濃大峽谷事件引發土石方之亂，廢土方無處可去，土資場價格更暴漲，造成不少公共工程延宕，今議員爆料，大寮國小PU跑道重建工程所挖出的土方量未達1400立方公尺進場門檻，無法進入土資場，導致土石堆置在校園內，影響學童安全，校長證實，餘土僅150立方公尺，加上土資場處理費暴增，承包業者划不來清運暫時停擺。

市議員邱于軒指出，大寮國小原本預估的土石方處理費用僅約4.5萬元，但今年土資場費率全面調漲，改以噸計算，每公噸價格2100元，處理費暴漲到68萬元，承包業者因成本過高不敢進場，工程一度停擺1個半月，最後由教育局出面協調才讓工程得以勉強續作。

「這不是個案！」邱于軒批評，許多小型工程都因為達不到市府訂的1400立方公尺而卡住，全市工程陷入集體停滯。她質疑，市府能協助在大坪頂等地堆置土方，為什麼不能幫學校？要求盡快尋找合法暫置地，避免停工風險，維護學童上下學安全。

大寮國小校長甄炳炫表示，工程持續施工中，但土方後續去處無解，只能等待市府提出更明確的處理方式，包括是否設置公辦土資場等，盼工程不要停擺影響師生權益，目前只能先讓工程完成，土方費用另案協調。