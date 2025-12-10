影／萬丹「MiniBall迷你小西瓜」 可愛又清甜
屏東縣萬丹鄉農民40歲張生華高職畢業就踏入職場，外派到緬甸10多年負責農業培育，當到課長職務，3年前他因家庭因素決遲職回鄉務農，他選擇技術門檻較高迷你小西瓜「MiniBall」栽種，迷你小西瓜的重量450克到550克，嬌小可愛，口感清甜，給消費者新選擇。
張生華分享，迷你小西瓜「MiniBall」是農友種苗公司研發新品種，特色就是嬌小玲瓏，很適合一般小家庭品嘗，味道清甜，不會像一般的大西瓜的甜膩，是半糖，紅肉，一個人就可以吃掉一顆西瓜。
走進迷你小西瓜的田區，採立式栽培，迷你小西瓜垂掛，超級可愛，也很像棒球。
張生華提到，栽培迷你小西瓜技術門檻較高，要掌握授粉時機，生長控制不易，生長管理的時間要抓好，若著果太少會變大顆，就失去小顆的價值，若著果太多，又容易變成太小顆，最重可以到1公斤。
「最剛好的大小是450克到550克！」張生華說，迷你小西瓜大約兩個半月就可以採收，一年可採收兩季，但他都種植一季，下季會種植別的作物，迷你小西瓜採收期僅約10多天，要把握採收時間，採收後即可出貨。
張生華說，他的迷你小西瓜種植面積約1分地，可以種1千多株，但他僅種植600株，一株約可產3到4個果，等於約有2000顆，良率約是1300到1400顆，現階段他採取禮盒分級販售，有6顆、5顆、4顆裝。
張生華說，迷你小西瓜較沒有蟲害，但要注意病害問題，早期可以控制住，台灣的天氣很適合種植迷你小西瓜，只要避開雨季7、8月。
張生華也提到，高職畢業後他選擇先就業，剛好有機會外派到緬甸一去就是10多年，是負責農業相關工作像是育種等，他當到課長職務，後來因家庭因素，父親生病，疫情期間更是近一年無法回台灣，只能透過視訊跟女兒對話，女兒還一度說「爸爸是手機」，聽了很心酸。
