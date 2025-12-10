快訊

金門議員送「抽抽樂」給金酒高層 調侃賣酒不要老靠抽籤

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣議員董森堡指出，公民配酒實施已近20年，若以每年約17億元規模估算，累積金額已超過340億元，但金酒卻遲遲未能有效解決庫存與品牌定位問題，反而動輒以配售、抽籤將壓力轉嫁民間。記者蔡家蓁／攝影
第8屆金門縣議會第6次定期會今天進行金門酒廠專案報告，多位議員針對金酒庫存攀升、營收下修、國際市場布局緩慢等問題連番質詢。縣議員董森堡當場贈送「復古抽抽樂」給金酒公司總經理丁丞康，調侃金酒長期以家戶配酒、抽籤銷酒方式處理庫存，直言「抽籤不是行銷，價值才是關鍵」。

董森堡指出，公民配酒實施已近20年，若以每年約17億元規模估算，累積金額已超過340億元，但金酒卻遲遲未能有效解決庫存與品牌定位問題，反而動輒以配售、抽籤將壓力轉嫁民間。他強調，酒賣不動不應靠「抽抽樂」製造熱度，而是要提升產品價值、精準掌握市場與通路。

他並質疑，金酒自民國111年至115年製酒成本每公升上漲約50元，售價卻幾乎凍漲，是否還有調價空間？若持續壓價，恐侵蝕品牌價值，也非長久之計。

對此，丁丞康回應，金門高粱在台灣白酒市場市佔率將近九成，漲價須審慎評估消費反應，但公司正研擬調整末端售價的可能性，盼兼顧消費者、市場與庫存廠商權益。

議員吳佩雯則聚焦國際市場布局，她指出，議會多年來要求金酒招募具國際視野的人才，協助品牌走向北美、歐洲等白酒消費成熟市場，但進度始終緩慢，金酒過度依賴單一市場與在地通路，錯失國際競爭契機。她並引用審計報告直指，國內經銷商庫存偏高，酒廠卻仍持續推出新酒款，恐加重通路壓力。

吳佩雯也針對包材管理提出嚴厲質疑，指出審計報告揭露新製包材因管理不當而損壞、報廢，不僅浪費成本，更凸顯內控制度漏洞，要求金酒從制度面全面檢討。

丁丞康表示，包材管理已改採月報、季報追蹤，不再大量囤積，並加強倉儲與流程控管，近期亦已向監察委員提出改善說明。

此外，議員王秀玉關切金酒市場佈局、營收與財務體質，她指出，金酒近4年稅前淨利連續下滑，憂心成本與售價恐出現「死亡交叉」，並質疑海外市場拓展成效是否足以彌補國內消費下滑，要求金酒提出具體的跨境投資成本、行銷報酬率與市場評估數據。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金門縣議會定期會今天進行金門酒廠專案報告，其中縣議員董森堡更當場贈送「復古抽抽樂」給金酒公司總經理丁丞康，調侃金酒長期以家戶配酒、抽籤銷酒方式處理庫存，直言「抽籤不是行銷，價值才是關鍵」。記者蔡家蓁／攝影
金門縣議員吳佩雯則聚焦金酒公司的國際市場布局，她指出，議會多年來要求金酒招募具國際視野的人才，協助品牌走向北美、歐洲等白酒消費成熟市場，但進度始終緩慢，金酒過度依賴單一市場與在地通路，錯失國際競爭契機。記者蔡家蓁／攝影
