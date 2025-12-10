快訊

金門議員洪成發獲全國好人好事表揚 用溫暖與希望照亮弱勢

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣議員洪成發數十年如一日投入地方公益、關懷弱勢，獲選今年全國好人好事代表暨「八德獎」，今天下午接受隆重表揚，家人與好友都到場分享喜悅。圖／民眾提供
金門縣議員洪成發數十年如一日投入地方公益、關懷弱勢，獲選今年全國好人好事代表暨「八德獎」，今天下午接受隆重表揚，家人與好友都到場分享喜悅。圖／民眾提供

金門縣議員洪成發數十年如一日投入地方公益、關懷弱勢，獲選今年全國好人好事代表暨「八德獎」，今天下午於台北市青年局接受隆重表揚，從烈嶼農村庄腳走向公共服務舞台，洪成發以踏實做事、行有餘力回饋社會的人生實踐，深獲地方敬重。

對於獲獎，人稱「發哥」的洪成發一如往常謙遜地說，「社會上行善的人很多，我只是其中一個代表。」他始終秉持「取之於社會、用之於社會」的信念，量力付出、持續行善，只希望讓需要幫助的人感受到被關懷的溫暖，進而產生面對人生逆境的力量。

出生於烈嶼鄉埔頭村的洪成發，成長於務農家庭，家境清寒、兄弟姊妹眾多，身為長子，童年多在耕田、販菜與勞動中度過，求學之路崎嶇，他曾數度休學、復學，最終完成國小、就讀烈嶼國中，卻因家計沉重於國三休學，提早扛起家庭責任，他回憶，兒時經常要挑著自家蔬菜步行到東林市場販售，也外出當學徒、做水泥工。這段吃苦耐勞的歲月，淬鍊出他堅毅耐挫、肯做肯拚的性格，也埋下日後投入地方建設的志向。

洪成發說，支撐他一路走來的，是父親那句「人要努力做事，才有得吃」，父母勤奮刻苦、卻樂於助人的身教，形塑了他的人生價值。他常說，父母沒留下金山銀山，卻留下最珍貴的品格與信念，為感念雙親，他以已故父母名義設立「洪合、洪方針優秀獎學金」，回饋母校烈嶼國中，鼓勵學子向學、回鄉服務。

多年來，洪成發持續捐助學校、社區、宗祠廟宇與社福團體，關懷家扶中心、大同之家、福田家園等弱勢機構，對急難個案總是即時伸出援手。他深信「幫助別人，也是成就自己」，善意終會形成正向循環。

從村長、鄉民代表、兩任鄉長到五屆縣議員，洪成發走遍烈嶼各村，傾聽民意、為地方發聲，堅守「地方利益優先」原則，不居功、不張揚。他也長年投入宗教與教育公益，擔任多座廟宇與宗親會主委，將信仰力量轉化為公共善行；歷任烈嶼國中、金門高中家長會長與基金會董事長，並捐資捐車，嘉惠學子。

一路相伴的妻子莊秀蓮，默默承擔家庭重任，是他最堅實的後盾。洪成發表示，家庭和樂是人生最大的幸福，也是他持續行善的力量來源，未來，他仍將一本初衷，持續為地方與社會公益付出，傳遞更多溫暖與希望。

金門縣議員洪成發（左四）歷任金門高中家長會長與基金會董事長，他先前也特別捐贈一輛價值80多萬元的三菱8人座車，給金門高中作為公務或教學使用的交通工具，讓全校師生超感謝。（資料照片）記者蔡家蓁／攝影
金門縣議員洪成發（左四）歷任金門高中家長會長與基金會董事長，他先前也特別捐贈一輛價值80多萬元的三菱8人座車，給金門高中作為公務或教學使用的交通工具，讓全校師生超感謝。（資料照片）記者蔡家蓁／攝影
金門縣議員洪成發（右）獲選今年全國好人好事代表暨「八德獎」，今天下午接受隆重表揚，理事長蘇慶福頒發獎座給他。圖／民眾提供
金門縣議員洪成發（右）獲選今年全國好人好事代表暨「八德獎」，今天下午接受隆重表揚，理事長蘇慶福頒發獎座給他。圖／民眾提供
金門縣議員洪成發（左四）數十年如一日投入地方公益、關懷弱勢，獲選今年全國好人好事代表暨「八德獎」，今天下午於台北市青年局接受隆重表揚。圖／民眾提供
金門縣議員洪成發（左四）數十年如一日投入地方公益、關懷弱勢，獲選今年全國好人好事代表暨「八德獎」，今天下午於台北市青年局接受隆重表揚。圖／民眾提供
金門家扶中心年度盛事「家的希望‧有您相扶」扶幼助學愛心園遊會，議員洪成發幾乎是年年到場，並自掏腰包購買園遊券，發放給受扶助家庭。本報資料照片
金門家扶中心年度盛事「家的希望‧有您相扶」扶幼助學愛心園遊會，議員洪成發幾乎是年年到場，並自掏腰包購買園遊券，發放給受扶助家庭。本報資料照片

