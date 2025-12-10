中油公司澎湖營業處 打造健康職場獲肯定

快訊

中央社／ 澎湖縣10日電

台灣中油公司澎湖營業處推動全方位員工照護，今年獲衛福部國健署評選為優良健康職場，也是澎湖地區公私機構中唯一獲獎單位，落實「健康職場、幸福企業」的願景。

衛生福利部國民健康署今天舉辦「114年全國績優健康職場與優良推動人員表揚大會」，共有311家職場與35名推動人員報名角逐，最終由60家績優健康職場與5家優良健康職場及6名卓越推動人員脫穎而出。

中油澎湖營業處表示，單位員工人數不到百人，但善用各項健康促進資源，秉持「以人為本的健康關懷」核心理念，不遺餘力投入預算提升、軟硬體設備升級及推動多元活動，成功將僵硬的安全衛生政策，轉化為有溫度的職場文化，守護員工身心健康。

澎湖營業處指出，113年度員工健康檢查預算由每人新台幣2200元提升至2600元，並針對高風險族群安排護理師進行個別健康指導。處長劉進參也親自帶領員工參與淨灘、捐血及健走等活動，展現主管對健康政策的實質支持。

另外，澎湖營業處舉辦「燃脂享瘦挑戰賽」成效顯著，共46名員工參與，累計減重達129.6公斤；同時，因應離島高溫作業風險，落實熱危害預防措施，並建置完善的員工協助方案（EAP），提供每名員工每年8小時的免費心理諮商與法律諮詢，兼顧生理與心理層面的照護需求。

