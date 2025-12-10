金門體育場轉型！今揭牌運動發展中心 打造「運動島」新里程
金門縣立體育場今轉型，改制為「金門縣運動發展中心」，象徵金門體育發展邁入新里程碑，這也是中央成立運動部後，全國首個完成掛牌的縣市運動發展中心，展現地方與中央攜手推動全民運動的企圖心。
金門縣運動發展中心揭牌典禮今天上午舉行，在天震堂舞獅表演揭開序幕後，由金門縣副縣長李文良、運動部政務次長鄭世忠、金門縣體育會理事長歐陽儀雄、副理事長唐麗輝、蔡其雍等人共同揭牌，多位中央與地方民代、縣府官員到場見證。歷任體育場長黃聿標、董燕輝、蔡木川等人也獲邀回娘家同慶。
運動部政務次長鄭世忠表示，運動部於今年9月9日成立，肩負整合國家運動資源、推動運動平權與永續體育發展的重任。他肯定金門率先成立縣市運動發展中心，期待未來能帶動地方體育扎根，成為全民運動的重要推手。
副縣長李文良指出，運動不僅關乎個人健康，更是城市競爭力與國力的象徵。縣府期盼透過運動發展中心的設立，持續改善運動場館環境、推廣基層體育，打造完善且友善的運動空間，讓運動成為推動金門前進的重要力量。
體育會理事長歐陽儀雄也表示，很開心見證這個歷史時刻，期盼未來體育會將與運動發展中心密切合作，持續深耕基層運動，協助提升金門整體運動實力。
首任運動發展中心主任王志仁表示，未來將積極推動拔尖培訓計畫、「泳渡金門」等特色體育活動，並依循縣長陳福海提出的「金門運動島、友善幸福城」施政理念，逐步優化場館設施，提升民眾使用體驗，讓更多鄉親願意走進運動場域。在組織編制方面，運動發展中心將在原有基礎上新增1名組員、2名約僱人員及1名約用人員，未來視業務成長情形滾動式調整，以因應運動政策推動需求。
