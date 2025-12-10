用相機紀錄下社區歷史 屏東水底寮長輩回想昔日社區繁華

文化部補助屏東縣政府推動社區營造計畫，讓青年以跨領域、跨議題、跨世代方式投入社區公共事務。青年李星昀、施宣羽到枋寮鄉地利社區，鍾宜庭、董庭穎到林邊鄉水利社區，透過相機及訪談調查，記錄下社區的生活歷史，也為社區發展帶來更多元樣貌。

今年剛從屏東大學畢業的李星昀、施宣羽，在枋寮鄉地利社區進行10天駐村體驗，聚焦在純樸生活氛圍與深厚人文底蘊，與11名社區媽媽以拋棄式相機，為自己生活的家鄉留下影像與故事。「背包尬菜籃底家相會－水底寮攝影展」攝影展，即日起至12月19日止，在枋寮鄉天時地利人和三村集會所活動中心展出。

70歲的地利社區總幹事陳稼蓁表示，透過鏡頭捕捉社區，會重新發現原來社區還有這麼多已經遺忘、有故事的地方，像現在的東倉超市以前是舊戲院，也是水底寮第一家電影院，此外水底寮以前還有另一家戲院、二家酒店，可見過去水底寮的繁華光景。

75歲的陳秋玉說，現在的三棵榕樹以前就是最熱鬧的地方，晚上常有人在那裏演戲兼賣藥，直到電視機普及後才漸漸消失。總幹事陳稼蓁說明，那裏也曾經是原住民和漢人交易的地方，也是浸水營進出的地方，更曾經是商展所在處。