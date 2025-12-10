快訊

前鎮媽祖港橋「耗時3年半改建」明日全線通車 車道容量增加1成

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
橫跨前鎮、鳳山區的重要交通要道的前鎮媽祖港橋，歷經3年多改建，目前已進入最後橋面及周邊道路瀝青鋪設與標線劃設作業，原預計今年底通車，將提前於明日中午全線完工通車。副市長林欽榮今日上前往視察，指示派遣警察局交通大隊警力與義交人員持續站崗為期兩個月確保交通順暢。

媽祖港橋改建後的橋梁全長59公尺、橋寬拓增至25公尺，採鋼構梁型式，未來往前鎮將提供3車道、往鳳山方向2車道及人行道。為強化捷運黃線隧道潛盾施工安全，在媽祖港橋改建同時經由府級協商由捷運局投入經費約1億元，啟動捷運黃線行經媽祖港橋路段下方橋墩的「地質改良作業」，以致上下游側橋梁改建時程合計多費時約1年施工時間。

目前上游側鋼梁吊裝與橋面混凝土澆置均已完成，昨日晚間及今日晚間利用夜間進行橋面及周遭路面AC鋪設與標線畫設，林欽榮巡視後宣布，預計明日11日中午全線開放通行，為協助用路人熟悉通車後的新道路配置，規劃於橋梁兩側派遣警察局交通大隊警力與義交人員持續站崗2個月指揮交通，以提升前鎮與五甲地區的交通順暢度。

工務局新工處表示，本工程位於五甲三路及中山四路口，緊鄰捷運紅線前鎮高中站，施工腹地狹小且地質複雜，且需採半半施工維持車輛通行，施工難度高於一般橋梁工程，為此施工團隊不畏挑戰，克服多重限制與技術困難，於施工期間保持零工安>

此外，依據交通局智慧運輸中心的數據顯示施工期間在市府團隊的控管下，透過周邊號誌時制動態調整、交控設備布設以及警力站崗，車流狀況維持穩定。其中替代道路海邦橋(鎮海路)往東車流增加20.2%，顯示交通分流成效良好。警察局交通大隊也在施工期間於周邊6處路口安排11名警力、6名義交協助交通疏導，確保市民受交通影響降到最低。

交通局指出，在市府推動媽祖港橋改建後，南側增加人行道完善該路段人行空間，搭配媽祖港橋上下游車道配置調整，車道容量增加10%，提升道路旅行服務水準，旅行時間改善約5-10%，將可改善前鎮與五甲地區的區域交通。而海邦橋在施工期間肩負北上右轉車流替代動線的任務也終於結束，在媽祖港橋完工通車後，未來中山四路/海邦橋路口將改為汽車僅准直行，需右轉的汽車可通行媽祖港橋，或至下游右轉新凱旋路，機車則維持現有動線右轉。

