高雄田町倉庫開發 租戶搬遷成難題

具93年歷史的高雄田町倉庫，是全台唯一儲放石油的日治時期倉庫建築，曾作為鄧麗君紀念文物館，卻長期閒置。捷運局與台鐵規畫聯合開發，打造特色博物館，但南側近50戶承租戶租約至2029年，恐拖延期程。民代要求在不損及住戶權益下促成搬遷，捷運局指會與台鐵協調並妥善處理。

田町倉庫周遭承租戶租約尚有4年，恐影響開發，捷運局長吳嘉昌表示，依租約內容，若有開發需求是可提前解約，但仍會確保合法居住的住戶權益。

位於鼓山區河西一路的田町倉庫共4棟，建於1932年，戰後由台鐵局接收，多年前曾出租供作鄧麗君紀念文物館、愛河偶戲館，吸引不少大陸團參觀，後來閒置。因倉庫緊鄰輕軌，捷運局規畫開發，朝住商共存方式發展，初估引入投資95億元，擬透過劃設公園綠地及法定空地集中留設等手法保留部分倉庫，設立特色博物館。

打狗文史再興會社理事陳坤毅認為博物場館加入小型商業模式，可吸引遊客。當地居民指開發後，遊客爬完壽山能來休憩。議員簡煥宗希望田町倉庫能改造成另一處駁二特區，不過近50戶住戶租約未到，恐延誤開發期程，建議市府提供優惠措施促成搬遷。

「開發有利觀光，但對於本地人助益不大」，鼓山區河邊里長曾茂信說，田町倉庫多年來以圍籬與外隔絕，居民樂見開發，但住超過50年的住戶若搬遷甚至徵收，茲事體大。

吳嘉昌說，田町倉庫都市計畫變更需二級二審，期程未定，不排除讓承租戶住到合約到期，市府會積極研商，朝最佳開發模式進行。