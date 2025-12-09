澎科大養殖系冬日傳愛 培育潮鯛贈老人之家暖胃暖心

快訊

中央社／ 澎湖縣9日電

國立澎湖科技大學水產養殖系學生，今天捐贈以全海水養殖紅尼羅魚給澎湖老人之家，為長者送上冬日暖胃暖心鮮美滋味，盼以實際行動回饋社會。

澎湖科大由養殖系主任曾建璋與主任秘書陳宏斌等人前往澎湖老人之家捐贈全海水養殖紅尼羅魚，由澎湖老人之家秘書兼室主任王語莉代表受贈，並回贈感謝狀。

澎湖科大表示，紅尼羅魚屬於台灣鯛家族一員，一般養殖在淡水中；若以海水養殖，因其接受海水潮汐洗禮，故有「潮鯛」之稱，此次所捐贈為全海水養殖，沒有一般在淡水養殖容易產生的土味，肉質也比較鮮甜有彈性，適合清蒸、甚至生魚片，因此在日本市場也相當受到歡迎。

澎湖科大指出，今天捐贈的紅尼羅魚，是由澎湖科技大學水產養殖系學生親自培育，今年4月份自屏東引進僅1.5至2公分魚苗，先以2000公升大型圓桶細心調整與監控鹽度，讓魚苗逐步適應海水後，再移入200噸圓形池塘進行後續飼養，展現出高度專業與責任心。

