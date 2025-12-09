全台唯一儲放石油「日治時期倉庫」在高雄鼓山 活化恐遇困難

高雄鼓山區的田町倉庫已有93年歷史，內部荒廢多時，高市捷運局和台鐵規畫聯合開發，預計在都市計畫變更後，明年啟動招商，設立特色博物館，但倉庫南側有近50戶台鐵承租戶，租約到2029年，市議員擔心恐影響開發期程，要求在不損及住戶權益前提下，市府應提供優惠措施促使住戶搬離。

鼓山區河西一路、緊鄰愛河和輕軌C18鼓山站東側的田町倉庫共有4棟，建於昭和7年（1932年），最初主要用於儲存石油，也是台灣唯一留存專門儲放石油的日治時期倉庫建築，戰後由台鐵局接收，多年前曾對外出租，供作愛河偶戲館、鄧麗君紀念文物館等，當時每天有不少遊覽車載大陸團客來參觀，目前閒置中。

因倉庫緊鄰輕軌，高雄市捷運局規畫與台鐵進行聯合開發，將田町倉庫朝住宅與商業共存方式，正進行都市計畫變更，力拚明年上半年公告招商，初估民間投資金額達95億元。捷運局表示，發展方向為「愛河之窗」，會透過劃設公園綠地及法定空地集中留設等手法，保留部分倉庫，並委由勞工局、文化局或公益團體，規畫設立特色博物館。

市議員簡煥宗表示，田町倉庫位於台泥高雄廠及唐榮磚窯廠相接的關鍵節點，乘載工業城市歷史，當地中鼓山地區雖人口老化，但未來陸續蓋大樓，人口進駐後，希望田町倉庫能改造成另一處駁二特區，成為觀光亮點。

打狗文史再興會社理事陳坤毅認為，田町倉庫改作博物場館，加入小型商業模式，能成為吸引遊客景點。

不過簡煥宗提到，田町倉庫今年5月16日已由都發局召開都市計畫書工作會議，正辦理研擬都市計畫變更書圖，但倉庫後方仍有近50戶住戶向台鐵承租土地至2029年，擔心恐延誤開發期程，市府應主動協調、提供優惠措施讓住戶提前搬離，不能損及住戶權益。民眾也表示，未來開發後，爬完壽山後能到倉庫休憩吃美食，對觀光串連有助益。

鼓山區河邊里長曾茂信表示，田町倉庫多年來用圍籬關著，無開發進度，地方早已習慣和歷史建築共存，如今高雄市府代台鐵做開發，雖樂觀其成，但倉庫周邊都是居住超過50年的住戶，若涉及搬遷甚至徵收，茲事體大，「開發都是有利對外觀光，對本地助益不大，不反對政府動工，但不能強硬趕走住戶」。

捷運局長吳嘉昌表示，田町倉庫南側部分住戶仍有租約，依租約內容，若有開發需求可提前解約，但目前仍與台鐵研議中，會確保合法居住的住戶權益；目前田町倉庫還在都市計畫變更程序二級二審中，確切公告期程未定，也不排除讓承租戶住到合約到期，市府會積極和台鐵商議，朝最佳開發模式進行。