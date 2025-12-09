永續海洋…鵬管處與水試所放流赤鯥與草蝦 厚植漁業資源

大鵬灣國家風景區管理處（鵬管處）今與農業部水產試驗所、東港區漁會，在大鵬灣出海口放流赤鯥與草蝦苗，共計放流1.02萬尾，跨單位合作展現推動永續海洋觀光具體行動。

水試所表示，放流活動選定在大鵬灣國家風景區出海口進行，共計放流赤鯥（紅喉）寸苗約200尾及草蝦寸苗約1萬尾，總數達1.02萬尾。赤鯥因肉質細嫩、油脂豐富，是高級日式料理中的頂級食材，野生捕獲量稀少且價格居高不下，水試所近年致力於赤鯥的人工繁養殖技術開發，本次成功放流體長達一寸的赤鯥苗200尾，顯示在高難度深海魚種的培育取得關鍵成果。

水試所指出，草蝦肉質緊實Q彈、味道鮮甜，是台灣重要原生經濟蝦種，因生長快、個體大、飼料成本低等優勢，曾是養殖業者的首選。過去因疾病問題及白蝦引進台灣後，現在草蝦養殖產業較為限縮，水試所今年成功興建東港蝦藻類種原庫，透過人工選育種及優質繁殖技術培育，適時適地進行科學化放流，期能有效補充天然資源量，促進當地漁業經濟發展。

大鵬灣擁有全台唯一單口囊狀潟湖，結合人工濕地、紅樹林與在地文化，是南台灣重要環境教育及生態旅遊場域。鵬管處近年致力多項低碳旅遊措施，例如推動台灣好行、引進YouBike、推展環境教育，提升旅客體驗大鵬灣自然之美的品質與深度。

鵬管處表示，這次放流象徵觀光與生態復育深度整合，結合產官學，推動海洋環境教育與低碳旅遊，打造兼具保育、觀光與地方文化的永續海洋觀光模式。