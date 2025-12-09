李文良率隊拜會運動部長李洋 盼中央多挹注金門體育建設

金門縣政府積極爭取中央資源，推動全民運動與體育建設，副縣長李文良今天上午偕同金城鎮長李誠智、金寧鄉長楊忠俊、教育處長黃雅芬，以及新成立的金門縣運動發展中心主任王志仁，前往運動部拜會首任部長李洋，就金門多項重大體育建設計畫深入交換意見，並邀請李洋返鄉參加2026年金門馬拉松。

李文良代表縣長陳福海，向出身金門的李洋表達祝賀，他表示，金門鄉親對李洋出任運動部首任部長深感驕傲，也期待在其領導下，為國內體育發展開創新局；會中並向李洋簡報金門近期體育政策與建設進度，包括明日即將揭牌的金門縣運動發展中心，象徵金門推動全民運動邁入新階段，並邀請李洋明年返鄉參加1月24日、25日登場的金門馬拉松，為來自全世界的跑者加油打氣。

縣府同時提出多項重大體育建設構想，包括金城綜合體育館、金寧體育館、金湖親子SPA館、高職游泳池優化工程及烈嶼樂活館等計畫，盼爭取中央經費挹注。李文良強調，縣府已就各項工程持續精進規劃與設計，期盼中央與地方攜手合作，共同為金門鄉親打造更完善、更優質的體育活動空間，共創全民運動的嶄新局面。

李誠智與楊忠俊也在會中表達鄉鎮對體育場館升級的高度期待，指出完善的硬體設施，是培養地方運動風氣、深化體育文化的重要基礎。

對此，李洋在聽取簡報後，肯定金門縣政府長期投入體育建設的努力，並表示將指示部內各司處研議具體協助方式，協調推動相關計畫與經費支持，為金門運動發展提供後盾。