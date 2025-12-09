金門縣府團隊拜會運動部 爭取金城綜合體育館等經費

快訊

中央社／ 金門9日電
金門縣副縣長李文良（左3）9日率縣府團隊拜會運動部長李洋（中），就多項金門體育工程交換意見。金門縣教育處提供／中央社
金門縣副縣長李文良（左3）9日率縣府團隊拜會運動部長李洋（中），就多項金門體育工程交換意見。金門縣教育處提供／中央社

金門縣副縣長李文良今天率縣府團隊，拜會金門出身的運動部李洋，爭取金城綜合體育館在內的多項體育工程經費，並邀請李洋明年1月至金門馬拉松，為全世界跑者加油。

金門縣教育處發布新聞稿表示，李文良今天率隊拜會李洋，簡報金門近期重要體育建設與活動進度，包括將揭牌的金門縣運動發展中心等，並邀請李洋參加明年1月24、25日登場的金門馬拉松，為來自全世界跑者加油打氣。

雙方也就多項金門重大體育工程交換意見，包括金城綜合體育館、金寧體育館、金湖親子Spa館及烈嶼樂活館等建設計畫。

李文良表示，縣府將就這些重大工程計畫持續精進規劃、設計，做好萬全準備，期盼運動部理解金門推動全民運動決心與需求，給予最大經費挹注，透過中央與地方合作，共同為金門民眾打造更完善優質體育活動空間。

根據新聞稿，李洋表示將於會後與部內各司處室進行研究，瞭解如何推動、協助金門縣各項體育建設發展及給予經費支持。

金門 馬拉松 李洋 體育館 運動部

