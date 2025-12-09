岡山通盤檢討獲審議通過 打造北高雄科技副都心

快訊

中央社／ 高雄9日電

高雄市岡山都市計畫第三次通盤檢討今天獲內政部都市計畫委員會審議通過。高雄市政府表示，將積極推動南台灣半導體S廊帶與捷運建設，全面啟動北高雄都市計畫通盤檢討作業。

岡山前次通檢為民國103年，此次辦理岡山定期通盤檢討核定通過後，除配合捷運岡山路竹延伸線大眾運輸導向型發展（TOD），並打造「聖森路以西產業園區」與9月內政部審議通過的「白埔產業園區」，共構北高雄科技副都心。

高雄市副市長林欽榮表示，市府將藉由此次通盤檢討，整合產業用地、交通建設與公共設施規劃，為北高雄注入新的發展動能。

都發局今天透過新聞稿指出，此次岡山通盤檢討的重點包括規劃「聖森路以西產業園區」、舊城鎮公有土地釋出活化、社會住宅與公共設施整備及大眾運輸導向型發展（TOD）與捷運RK1、2、3站聯開。

都發局表示，周邊的捷運開發區，除了已經率先招商成功的RK1西基地，RK2、RK3站的捷運開發區也同步在11月通過內政部都委會審議。三站的捷運開發區合計約5公頃，預計引入約7500個居住人口。

都發局表示，岡山通盤檢討通過後，市府將配合後續細部計畫研擬及土地開發推動，完善公共設施與基礎建設，為北高雄注入新動能，迎接科技產業與軌道建設帶來的城市新未來。

岡山 捷運 都市計畫

相關新聞

國家級重要濕地「洲仔濕地」讓水雉返鄉 21日舉辦嘉年華

位在高雄市的國家級重要濕地「洲仔濕地」，擁有豐富鳥類與濕地生態，是候鳥遷徙的重要停棲點，也是一座以生態工法打造並成功復育...

屏東潮州鎮長周品全 向大家致歉

屏東縣潮州鎮長周品全因涉嫌收賄賣清潔隊職缺，年中遭收押，日前檢方依貪汙罪將他起訴並以50萬元交保。昨日是他任內第二次復職...

高雄反覆挖路 去年裁罰率僅0.7%

高雄市工務局每年編列10億元養護1萬8千多條道路，但1999市民專線去年仍湧入近萬件道路陳情，多數反映反覆刨鋪影響品質。...

才刨鋪又開挖 高雄新路面像補丁

高雄每年道路挖掘案高達1.2萬件，但許多剛刨鋪完又因管線單位需求再開挖，甚至1年內同一條路有不同局處重複施工，導致全新路...

民代質疑工務局裁罰率過低 難杜絕重複挖路亂象

高雄市工務局每年編列10億元養護1萬8千多條道路，但1999市民專線去年仍湧入近萬件道路陳情，多數反映反覆刨鋪影響品質。...

高雄多條道路「剛刨鋪就開挖」爆民怨 路面遭破壞遍佈補丁

高雄市每年刨鋪改善重要道路，全市每年道路挖掘案高達1萬2000件，造成許多道路剛刨鋪完，又遭管線單位再度開挖，甚至同一條...

