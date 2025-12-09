岡山通盤檢討獲審議通過 打造北高雄科技副都心

高雄市岡山都市計畫第三次通盤檢討今天獲內政部都市計畫委員會審議通過。高雄市政府表示，將積極推動南台灣半導體S廊帶與捷運建設，全面啟動北高雄都市計畫通盤檢討作業。

岡山前次通檢為民國103年，此次辦理岡山定期通盤檢討核定通過後，除配合捷運岡山路竹延伸線大眾運輸導向型發展（TOD），並打造「聖森路以西產業園區」與9月內政部審議通過的「白埔產業園區」，共構北高雄科技副都心。

高雄市副市長林欽榮表示，市府將藉由此次通盤檢討，整合產業用地、交通建設與公共設施規劃，為北高雄注入新的發展動能。

都發局今天透過新聞稿指出，此次岡山通盤檢討的重點包括規劃「聖森路以西產業園區」、舊城鎮公有土地釋出活化、社會住宅與公共設施整備及大眾運輸導向型發展（TOD）與捷運RK1、2、3站聯開。

都發局表示，周邊的捷運開發區，除了已經率先招商成功的RK1西基地，RK2、RK3站的捷運開發區也同步在11月通過內政部都委會審議。三站的捷運開發區合計約5公頃，預計引入約7500個居住人口。

都發局表示，岡山通盤檢討通過後，市府將配合後續細部計畫研擬及土地開發推動，完善公共設施與基礎建設，為北高雄注入新動能，迎接科技產業與軌道建設帶來的城市新未來。