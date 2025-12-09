防堵非洲豬瘟 高雄市稽查豬肉製品產地皆合規

快訊

中央社／ 高雄9日電

為防範非洲豬瘟，高雄市政府近日啟動聯合稽查，大型電商、社群團購平台查察共2927件豬肉相關產品，另食品工廠、餐飲業、市場攤商等稽查共2648家，均符合規定。

高雄市衛生局今天新聞稿表示，為防範非洲豬瘟傳播，高雄市長陳其邁近日指示市府跨局處針對網購、實體通路所販售豬肉相關製品產地，啟動聯合稽查。

衛生局表示，此次專案稽查大規模檢視網路販售豬肉相關食品產地標示，類型含生鮮、冷藏或冷凍豬肉、豬內臟或肉鬆、肉乾、香腸、含豬肉泡麵、肉包等加工製品共2927件，檢視是否來自非洲豬瘟地區及國家，結果相關標示皆合規。

此外，市府也跨局處查察食品工廠、餐飲業、市場攤商、東南亞商品批發超市、團購網實體店面及夜市商圈等販售通路，截至12月5日累計稽查2648家，肉品來源結果均符合規定。

衛生局表示，豬肉產品須依法申報檢疫合格始得輸入，提醒民眾勿私自於國外攜（輸）入網售以免觸法遭罰，並避免網購來源不明豬肉產品，否則將違規情節依法可處新台幣最高300萬元罰鍰。

豬肉 衛生局 非洲豬瘟

相關新聞

國家級重要濕地「洲仔濕地」讓水雉返鄉 21日舉辦嘉年華

位在高雄市的國家級重要濕地「洲仔濕地」，擁有豐富鳥類與濕地生態，是候鳥遷徙的重要停棲點，也是一座以生態工法打造並成功復育...

屏東潮州鎮長周品全 向大家致歉

屏東縣潮州鎮長周品全因涉嫌收賄賣清潔隊職缺，年中遭收押，日前檢方依貪汙罪將他起訴並以50萬元交保。昨日是他任內第二次復職...

高雄反覆挖路 去年裁罰率僅0.7%

高雄市工務局每年編列10億元養護1萬8千多條道路，但1999市民專線去年仍湧入近萬件道路陳情，多數反映反覆刨鋪影響品質。...

才刨鋪又開挖 高雄新路面像補丁

高雄每年道路挖掘案高達1.2萬件，但許多剛刨鋪完又因管線單位需求再開挖，甚至1年內同一條路有不同局處重複施工，導致全新路...

民代質疑工務局裁罰率過低 難杜絕重複挖路亂象

高雄市工務局每年編列10億元養護1萬8千多條道路，但1999市民專線去年仍湧入近萬件道路陳情，多數反映反覆刨鋪影響品質。...

高雄多條道路「剛刨鋪就開挖」爆民怨 路面遭破壞遍佈補丁

高雄市每年刨鋪改善重要道路，全市每年道路挖掘案高達1萬2000件，造成許多道路剛刨鋪完，又遭管線單位再度開挖，甚至同一條...

