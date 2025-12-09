防堵非洲豬瘟 高雄市稽查豬肉製品產地皆合規
為防範非洲豬瘟，高雄市政府近日啟動聯合稽查，大型電商、社群團購平台查察共2927件豬肉相關產品，另食品工廠、餐飲業、市場攤商等稽查共2648家，均符合規定。
高雄市衛生局今天新聞稿表示，為防範非洲豬瘟傳播，高雄市長陳其邁近日指示市府跨局處針對網購、實體通路所販售豬肉相關製品產地，啟動聯合稽查。
衛生局表示，此次專案稽查大規模檢視網路販售豬肉相關食品產地標示，類型含生鮮、冷藏或冷凍豬肉、豬內臟或肉鬆、肉乾、香腸、含豬肉泡麵、肉包等加工製品共2927件，檢視是否來自非洲豬瘟地區及國家，結果相關標示皆合規。
此外，市府也跨局處查察食品工廠、餐飲業、市場攤商、東南亞商品批發超市、團購網實體店面及夜市商圈等販售通路，截至12月5日累計稽查2648家，肉品來源結果均符合規定。
衛生局表示，豬肉產品須依法申報檢疫合格始得輸入，提醒民眾勿私自於國外攜（輸）入網售以免觸法遭罰，並避免網購來源不明豬肉產品，否則將違規情節依法可處新台幣最高300萬元罰鍰。
