國家級重要濕地「洲仔濕地」讓水雉返鄉 21日舉辦嘉年華

位在高雄市的國家級重要濕地「洲仔濕地」，擁有豐富鳥類與濕地生態，是候鳥遷徙的重要停棲點，也是一座以生態工法打造並成功復育多種鳥類、水生動植物的生態棲息地。高雄市工務局公園處將攜手台灣濕地保護聯盟，12月21日在洲仔濕地公園舉辦「洲遊蓮潭．慢遊濕地嘉年華」，透過走讀、生態導覽，帶領民眾深入認識左營地區的自然人文風貌。

洲仔濕地入園採線上預約解說制，漫步在無過度開發的原始小徑上，可以看到池塘上盛開的荷花及慈菇、菱角、莕菜等水生植物，彩鷸、紅冠水雞、小水鴨、鷺科等許多鳥類在水生植物間悠遊的美麗景象，水生昆蟲、螺貝類、魚類、兩棲爬蟲類更可在此繁衍生長，園區另有賞鳥野外教室及高台，由不同角度近距離觀察高達60種以上的鳥類。

洲仔濕地公園占地9.1公頃，水域廣達5公頃，2008年被評選為國家級重要濕地。全區規劃教育中心、自由參觀區、環境教育區及核心保護區，進行遊客總量管制。經調查水陸生植物有575種、鳥類136種、昆蟲100多種、蛙類7種，尤其水雉再度出現且成功築巢繁殖，實現水雉返鄉計畫目標，水雉數量穩定成長，現由臺灣濕地保護聯盟無償認養。