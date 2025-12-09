聽新聞
屏東潮州鎮長周品全 向大家致歉

聯合報／ 記者潘奕言／屏東報導

屏東縣潮州鎮長周品全因涉嫌收賄賣清潔隊職缺，年中遭收押，日前檢方依貪汙罪將他起訴並以50萬元交保。昨日是他任內第二次復職；上班第一天即召開主管會報，起立跟大家道歉，指自己這段時間帶給大家麻煩。

周品全因涉嫌利用職權收受賄賂，錄取鎮代會主席王淑貞的兒子、外甥、外甥女及其他求職者等7人為清潔隊員，屏東地檢署調查後認其涉貪嫌疑重大，7月31日向法院聲押禁見獲准。

檢方11月28日偵結，認為周品全利用職權錄取清潔隊員，收受賄賂390萬元，涉犯貪汙治罪條例及刑法公務員假借職務上之機會犯背信等罪提起公訴，全案移審屏東地方法院，並以50萬元交保。

周交保後向縣府申請復職並於昨日上班，首日召開主管會報，他起立跟主管們道歉，表示帶給大家麻煩。

這是周品全第二次被收押後又復職，周於2023年11月因涉及違法為郭台銘收購連署書，情節重大遭屏檢聲押獲准，羈押近2個月，去年1月間獲釋恢復鎮長職務，又因收賄賣清潔隊職務遭押，這次是他任內第二次復職。

