才刨鋪又開挖 高雄新路面像補丁

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高市府將與左營海軍眷村相連的緯六路拓寬成20米，市議員白喬茵發現，緯六路刨鋪完工後，不到一個月再由台電開挖，批刨鋪經費750萬被糟蹋。圖／市議員白喬茵提供
高市府將與左營海軍眷村相連的緯六路拓寬成20米，市議員白喬茵發現，緯六路刨鋪完工後，不到一個月再由台電開挖，批刨鋪經費750萬被糟蹋。圖／市議員白喬茵提供

高雄每年道路挖掘案高達1.2萬件，但許多剛刨鋪完又因管線單位需求再開挖，甚至1年內同一條路有不同局處重複施工，導致全新路面坑坑巴巴，民代質疑市府未落實挖掘審核機制，要求現行法規應將修復路面長度改為「一街廓」，避免道路遍布補丁。

楠梓區德民路屢列入高雄10大易肇事路段，交通局、工務局今年分別向內政部提報改善計畫，在西向慢車道做分隔島削切和重鋪AC路面，但議員白喬茵發現，同條路1年內刨鋪2次，擾民且浪費公帑。

她另指，市府將與左營海軍眷村相連的緯六路拓寬為20米，市長陳其邁上月才宣布完工，但不到一個月台電又來開挖，「750萬刨鋪經費被糟蹋」，台電是否為應付市長視察而倉促施工，後續補施工才造成路面充斥補丁。

燕巢區民也反映，中安路民長期遭重車輾壓損壞，去年9月道工處花3200萬元刨鋪，9月3日通車不久，自來水公司就來開挖修水管，「市民等了10數年終於改善，竟不到20天就開挖」。

高雄市道路挖掘管理施工維護要點，管線單位開挖道路應依規定修復路面，主管機關得列入平整度指定抽驗，修復長度並以挖掘長度前後各加5公尺或至完整街廓為之。不過議員宋立彬質疑工務局調查不確實，致施工單位未如實修復，「修復長度應以一街廓為原則，且加重挖掘者道路修復費，才能杜絕馬路一挖再挖」。挖管中心對此表示，已推動法令檢討，也擬針對管制路段申挖案件加收一定比例的道路挖掘許可費，作為補償。

副市長林欽榮表示，市府會嚴格管控施工內容，強化跨局處的溝通。道工處解釋，德民路去年11月工程內容為削切分隔島，改造號誌路燈植栽，今年7月則改善路面高程、標線及路面排水、洩水效率，復舊長度及實質內容皆不同，非重複施工。

新工處並說明，緯六路去年10月中旬完成第一次鋪設，因督導發現道路平整度不佳，才重新刨鋪，且該案台電、自來水、汙水、中華電信、寬頻管道等人孔多達50幾處，二次施工也將提升孔蓋至路面齊平。

