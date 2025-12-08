快訊

民代質疑工務局裁罰率過低 難杜絕重複挖路亂象

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄市有1萬8千餘條道路，工務局道工處每年編列10億預算養護、刨鋪道路，但去年1999專線仍有高達9287件道路陳情案，原因之一就是道路反覆刨鋪，影響道路品質。記者宋原彰／翻攝
高雄市有1萬8千餘條道路，工務局道工處每年編列10億預算養護、刨鋪道路，但去年1999專線仍有高達9287件道路陳情案，原因之一就是道路反覆刨鋪，影響道路品質。記者宋原彰／翻攝

高雄市工務局每年編列10億元養護1萬8千多條道路，但1999市民專線去年仍湧入近萬件道路陳情，多數反映反覆刨鋪影響品質。而全市每年約1萬2千件道路挖掘案，去年僅查獲83件違規，裁罰率0.7%、罰鍰約250萬，民代要求提高罰額。

議員宋立彬表示，高雄市去年巡查1萬1800件道路挖掘案，僅發現83件違規，裁罰率0. 7%，裁罰金額約250萬元，換算成6米寬道路刨鋪費用，只能鋪設1000公尺！裁罰率過低，只會造成市府用公帑頻頻修復道路，他要求提高道路修復違規罰鍰額度，減少道路重複挖掘。

據高雄市道路挖掘管理自治條例，管線單位在維護責任期限內，若回填不實或修復不良導致路面高低不平、龜裂或凹陷，經查獲得開罰。

挖管中心表示，今年巡查全市領有路證的案件，至11月底共裁罰230件道路違規案，裁罰575萬元，裁罰率已提升；且每月定期召開管線協調及刨鋪路面整合會報，跨機關整合協調。

此外，高雄道路挖掘管理系統已調整為登錄計畫型挖掘案，整合建案聯挖並減少重複挖掘，去年重複挖掘面積共減少10.65萬平方公尺。此外審查路證時，新鋪道路會禁挖1年，解除管制才核發路證，以避免短期再遭開挖，禁挖期間如有申請挖拙的急迫性，需專簽核准並擴大復舊路面。

高雄市有1萬8千餘條道路，工務局道工處每年編列10億預算養護、刨鋪道路，但去年1999專線仍有高達9287件道路陳情案，原因之一就是道路反覆刨鋪，影響道路品質。記者宋原彰／翻攝
高雄市有1萬8千餘條道路，工務局道工處每年編列10億預算養護、刨鋪道路，但去年1999專線仍有高達9287件道路陳情案，原因之一就是道路反覆刨鋪，影響道路品質。記者宋原彰／翻攝

