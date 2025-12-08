快訊

高雄多條道路「剛刨鋪就開挖」爆民怨 路面遭破壞遍佈補丁

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高市府將與左營海軍眷村相連的緯六路拓寬成20米，市議員白喬茵發現，緯六路刨鋪完工後，不到一個月再由台電開挖，批「刨鋪經費750萬被糟蹋！」路面已有多處補丁。圖／市議員白喬茵提供
高市府將與左營海軍眷村相連的緯六路拓寬成20米，市議員白喬茵發現，緯六路刨鋪完工後，不到一個月再由台電開挖，批「刨鋪經費750萬被糟蹋！」路面已有多處補丁。圖／市議員白喬茵提供

高雄市每年刨鋪改善重要道路，全市每年道路挖掘案高達1萬2000件，造成許多道路剛刨鋪完，又遭管線單位再度開挖，甚至同一條路一年內由市府不同局處重複施工，擾民傷財，全新路面因復舊變成坑坑巴巴，民代質疑市府未落實挖掘審核機制、建議現行挖掘法規應將修復路面長度改為「一街廓」，減少同一路段遍布補丁。

楠梓區德民路緊鄰楠梓加工區，尖峰時段事故多，常列高雄十大易肇事路段，去年發生214件車禍。市議員白喬茵表示，市府交通局、工務局針對該路分別申請內政部補助，在德民路（高楠公路-惠都街）西向慢車道做分隔島削切和重鋪AC路面等，但同一條路一年內刨鋪2次，「市府橫向溝通出問題」。

「重複刨鋪不只擾民，更浪費公帑！」白喬茵表示，2次中央補助計畫雖然目的不同，但重覆刨鋪是事實。此外，高市府為推動左營眷村活化，將與左營海軍眷村相連的緯六路拓寬，6千萬元經費將緯六路改成20米寬，未來銜接新台17線，成為海軍眷村東西向重要幹道，舒緩周邊車流，陳其邁上月初視察工程並宣布完工。

白喬茵發現，全新緯六路刨鋪拓寬完成後，11月28日再度由台電開挖，「通車不到一個月馬上開挖，原本刨鋪經費750萬白白被糟蹋！」她質疑當初台電拉管線和孔蓋下地工程延後，因來不及應付市長視察，才要求先刨鋪，後續再次開挖道路，抬升孔蓋，造成道路全是補丁。

此外，高雄燕巢區中安路部分路段因長期重車輾壓，逐漸老化損壞，去年9月道工處花費3200萬元翻新路面；市議員宋立彬卻指，9月3日刨鋪通車，9月23日就由自來水開挖道路修復水管，「市民等了十數年終於改善，不到20天就開挖！」

宋立彬認為，現行道路挖掘管理施工維護要點應修法，將修復長度調整「以一街廓為原則」，且加重申請挖掘者路修復費，減少新鋪路面出現補丁，也減輕市府再次刨鋪、修復道路的壓力和經費。

副市長林欽榮表示，德民路因為計畫內容不同，才會分階段執行，市府會嚴格管控施工內容。道工處表示，德民路去年11月工程為削切分隔島，改造號誌路燈植栽，而今年7月則是改善路面高程、標線及整個路面排水洩水效率，復舊長度、實質內容皆不同，非重複施工。

新工處表示，緯六路工程去年10月中旬完成第一次鋪設，遭督導發現道路平整度不佳，因此重新刨鋪，且該拓寬案人手孔多達50幾處，二次施工也將孔蓋提升齊平路面高程，非管線埋設復舊作業。挖管中心表示，目前已推動法令檢討，可依擴大復舊一街廓為原則，要求管線單位辦理，另針對管制路段申挖案件加收一定比例的道路挖掘許可費以作為補償。

高市府將與左營海軍眷村相連的緯六路拓寬成20米，市議員白喬茵發現，緯六路刨鋪完工後，不到一個月再由台電開挖，批「刨鋪經費750萬被糟蹋！」路面已有多處補丁。圖／市議員白喬茵提供
高市府將與左營海軍眷村相連的緯六路拓寬成20米，市議員白喬茵發現，緯六路刨鋪完工後，不到一個月再由台電開挖，批「刨鋪經費750萬被糟蹋！」路面已有多處補丁。圖／市議員白喬茵提供

相關新聞

