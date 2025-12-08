聽新聞
蕭美琴赴高雄為APICTA Awards頒獎 請大家要去逛夜市、吃美食
APICTA Awards亞太資通訊科技聯盟大賽暌違9年再由台灣主辦，一連在高雄舉辦3天，今年匯聚超過200組團隊、參賽作品256件，副總統蕭美琴出席頒獎典禮，逐一頒獎祝福各組優勝學生，她也以地主身分說，希望大家在競賽之餘也要好好逛一下高雄夜市、品嘗夜市美食。
APICTA Awards是亞太區重要的數位創新重要活動，APICTA自1999年成立以來，已成為印太創新的重要節點，12個會員經濟體來自全球成長最快速的數位經濟區域，涵蓋東協及南亞。主辦單位指出，今年台灣推派43個團隊參賽，逾千名印太創新人才、產業代表及國際評審齊聚高雄參加盛會，
今天下午，副總統蕭美琴赴漢來大飯店參加頒獎典禮，另有數發部長林宜敬、APICTA國際聯盟主席Fulvio Inserra、高市府副市長李懷仁等人出席。
蕭美琴指出，台灣在2016年首次主辦這個活動，9年後今年台灣再度主辦，且以成熟的科技實力、更強的產業聚落，對我們而言別具意義。希望以及更開放且堅定的友誼為基礎，再次承擔主辦經濟體的責任，向世界展現臺灣作為穩健、可信賴科技夥伴的決心。
蕭美琴說，全球經濟情勢瞬息萬變，從AI、5G到數位轉型、智慧城市，台灣將持續運用創新和開放精神，加強跨國對話交流，並積極透過APICTA國際平台鏈結各經濟體。
