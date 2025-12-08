快訊

金門打造青年創業「陪跑」機制 縣府出手一路相挺

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣政府今天辦「青年陪伴式輔導計畫說明會」，產發處長李銘培偕同青創及產業相關人員與年輕人座談。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府今天辦「青年陪伴式輔導計畫說明會」，產發處長李銘培偕同青創及產業相關人員與年輕人座談。記者蔡家蓁／攝影

為協助青年金門安心創業，金門縣政府產業發展處持續加碼扶植青年創業能量，今天下午在金門青年三創服務平台2樓舉辦「青年陪伴式輔導計畫說明會」，吸引近30位在地創業青年參與。

產發處長李銘培偕同青創及產業輔導科長陳柏帆，與創業者面對面交流，傾聽實務需求。李銘培以「創業很簡單，成功不是偶然」勉勵青年，表示縣府會成為創業路上的後盾，無論已創業或準備起步，只要遇到困難，都能尋求協助，「縣府會一路陪伴下去」。

他也期許青年勇於面對市場挑戰，主動與縣府溝通，相關政策將視需求滾動式調整，青年三創平台明年也將推出更精進、創新的作法，讓青創「有人陪、不孤單」。

陪伴式輔導計畫主持人、商業發展研究院院長王建彬指出，商研院將全力支持金門青年，整合專業資源，協助降低創業成本與風險，讓青年有更多選擇空間。

為讓青創業者更了解陪伴式輔導的實際效益，說明會邀請中華流通顧問協會榮譽理事長余瑞銘分享創業實戰經驗，並由「雨川食堂」主理人詹嘉洋現身說法，分享參與陪伴式輔導的心得。他表示，顧問長期「陪跑」的制度，能提供穩定而專業的支持，對創業者而言相當難得，也鼓勵更多青年踴躍參與。

產發處指出，過去金門不少青年創業者具備優質產品與技術，卻因行銷能量不足、人力有限，品牌難以被市場看見。為補足這一環節，縣府將攜手財團法人商業發展研究院及社團法人中華流通顧問協會，推動「115年金門青年三創服務平台」，整合商業發展與企業顧問資源，提供更全面的輔導支持。

產發處表示，青創陪伴式輔導方案將於115年度持續深耕，內容涵蓋一般諮詢、專家諮詢、深度輔導訪視、顧問長期陪伴、影音產製訓練及主題式培訓課程等，協助青年從策略到執行，建立完整創業能力鏈，並透過階段式、量身打造的服務，滿足不同發展階段的需求。

「青創陪伴式輔導方案」即日起受理申請，至115年1月8日截止，有意參加的青年創業者可至金門青年三創服務平台（https://youthkinmen.com.tw）報名，或洽詢電話082-316-177。

金門縣政府今天辦「青年陪伴式輔導計畫說明會」，產發處長李銘培偕同青創及產業相關人員一起宣示，盼成為年輕人最大的後盾。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府今天辦「青年陪伴式輔導計畫說明會」，產發處長李銘培偕同青創及產業相關人員一起宣示，盼成為年輕人最大的後盾。記者蔡家蓁／攝影

青年 創業 金門 青創

