快訊

超幸運！繳550元電費中千萬 嘉義南區國稅局貼紅榜報喜

地磁擾動明增強「持續影響39小時」 衛星導航、無線電恐短暫中斷

張柏芝遭求償5300萬！壓力山大2天沒睡 開庭崩潰哭吼：對我不公平

聽新聞
0:00 / 0:00

屏東潮州鎮長周品全二度復職 即召開主管會報起立致歉

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣潮州鎮長周品今天第二次復職，，上班第一天即召開主管會報，起立跟大家致歉。記者潘奕言／攝影
屏東縣潮州鎮長周品今天第二次復職，，上班第一天即召開主管會報，起立跟大家致歉。記者潘奕言／攝影

屏東縣潮州鎮長周品全因涉嫌賣清潔隊職缺收賄，年中遭收押，日前檢方依貪汙罪將其起訴並以50萬元交保。周品全今天復職，是其任內第二次復職，上班第一天即召開主管會報，會中他起立跟大家道歉，也感謝這段期間努力穩定鎮務。

周品全因涉嫌利用職權核定清潔隊員並受賄賂，屏東地檢署調查後認其涉貪嫌疑重大，7月31日向法院聲押禁見獲准，縣府隨即派任工務處副處長黃有成代理鎮長。11月28日檢方偵查終結，認為周涉犯貪汙罪依法提起公訴，移審屏東地方法院，並以50萬元交保。

交保後周品全向縣府申請復職，並於今日上班。上班首日周及召開主管會報，會中他起立跟主管們道歉，表示這段時間帶給大家麻煩，也感謝在這段期間一起辛苦穩定鎮務，讓潮州鎮發展不輟。

這是周品全第二次被收押後又復職；周2023年11月因涉及違法為郭台銘收購連署書，情節重大遭屏檢聲押獲准，羈押近2個月後去年1月間獲釋，恢復鎮長職務；此次是第二次被押又獲釋並復職。

屏東縣潮州鎮長周品全（右）今天第二次復職。記者潘奕言／攝影
屏東縣潮州鎮長周品全（右）今天第二次復職。記者潘奕言／攝影

屏東縣 主管

延伸閱讀

2年前掐死1女子棄屍南投山區 屏東男受不了良心譴責警局自首

奈及利亞最大集體綁架案傳百童獲釋 估仍265人遭挾持

全台最大「薑餅城市」在屏東！ 超過70棟超Q「薑餅小屋免費拍」　週末再衝67攤聖誕市集快朝聖

屏縣體育人才外流嚴重？ 議員建議縣府邀戴資穎到屏東任教

相關新聞

屏東潮州鎮長周品全二度復職 即召開主管會報起立致歉

屏東縣潮州鎮長周品全因涉嫌賣清潔隊職缺收賄，年中遭收押，日前檢方依貪汙罪將其起訴並以50萬元交保。周品全今天復職，是其任...

金門打造青年創業「陪跑」機制 縣府出手一路相挺

為協助青年在金門安心創業，金門縣政府產業發展處持續加碼扶植青年創業能量，今天下午在金門青年三創服務平台2樓舉辦「青年陪伴...

「再唱一段思想起」恆春劇場館啟用 民歌手鄭怡演唱「月琴」

「再唱一段思想起…」民歌「月琴」演唱者鄭怡，將首度在民謠的故鄉恆春獻唱這首經典之作。恆春文化中心劇場館6日啟用，屏東縣政...

高雄市議員明年底才選 坊間已有綠營參選人婚外情黑函

民進黨黨內初選競爭向來激烈，高雄市議員提名初選預計在市長初選結束後舉辦，市黨部上月公布7個選區提名席次，三民、鳳山等4選...

高雄大同社宅打造「青銀共居」獲中央肯定 解決長者孤獨問題

高雄市今年邁入超高齡社會，全市獨居老人占比超過10％，社會局在前金區大同社會住宅打造「青銀共居宅」，使青年戶和長者共居，...

高雄興達港路面崎嶇 海洋局允重鋪

高雄市興達港20多年由中央斥資70多億元興建，周邊建設長年疏於維護，入口處道路多年來雜草叢生、路面柏油龜裂、路面崎嶇，民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。