屏東潮州鎮長周品全二度復職 即召開主管會報起立致歉

屏東縣潮州鎮長周品全因涉嫌賣清潔隊職缺收賄，年中遭收押，日前檢方依貪汙罪將其起訴並以50萬元交保。周品全今天復職，是其任內第二次復職，上班第一天即召開主管會報，會中他起立跟大家道歉，也感謝這段期間努力穩定鎮務。

周品全因涉嫌利用職權核定清潔隊員並受賄賂，屏東地檢署調查後認其涉貪嫌疑重大，7月31日向法院聲押禁見獲准，縣府隨即派任工務處副處長黃有成代理鎮長。11月28日檢方偵查終結，認為周涉犯貪汙罪依法提起公訴，移審屏東地方法院，並以50萬元交保。

交保後周品全向縣府申請復職，並於今日上班。上班首日周及召開主管會報，會中他起立跟主管們道歉，表示這段時間帶給大家麻煩，也感謝在這段期間一起辛苦穩定鎮務，讓潮州鎮發展不輟。