聽新聞
0:00 / 0:00
屏東潮州鎮長周品全二度復職 即召開主管會報起立致歉
屏東縣潮州鎮長周品全因涉嫌賣清潔隊職缺收賄，年中遭收押，日前檢方依貪汙罪將其起訴並以50萬元交保。周品全今天復職，是其任內第二次復職，上班第一天即召開主管會報，會中他起立跟大家道歉，也感謝這段期間努力穩定鎮務。
周品全因涉嫌利用職權核定清潔隊員並受賄賂，屏東地檢署調查後認其涉貪嫌疑重大，7月31日向法院聲押禁見獲准，縣府隨即派任工務處副處長黃有成代理鎮長。11月28日檢方偵查終結，認為周涉犯貪汙罪依法提起公訴，移審屏東地方法院，並以50萬元交保。
交保後周品全向縣府申請復職，並於今日上班。上班首日周及召開主管會報，會中他起立跟主管們道歉，表示這段時間帶給大家麻煩，也感謝在這段期間一起辛苦穩定鎮務，讓潮州鎮發展不輟。
這是周品全第二次被收押後又復職；周2023年11月因涉及違法為郭台銘收購連署書，情節重大遭屏檢聲押獲准，羈押近2個月後去年1月間獲釋，恢復鎮長職務；此次是第二次被押又獲釋並復職。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言