聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
「月琴」原唱鄭怡將於恆春文化中心劇場館「民歌演唱會」帶來多首成名曲。圖／縣府提供
「月琴」原唱鄭怡將於恆春文化中心劇場館「民歌演唱會」帶來多首成名曲。圖／縣府提供

「再唱一段思想起…」民歌「月琴」演唱者鄭怡，將首度在民謠的故鄉恆春獻唱這首經典之作。恆春文化中心劇場館6日啟用，屏東縣政府13、14日舉辦「流金歲月民歌演唱會」，十多名重量級民歌手將齊聚一堂演唱，為新劇場館獻上祝福。

縣府文化處表示，這次節目陣容堪稱「最強民歌天團」，由資深民歌手李明德擔任主持，集合包括鄭怡、邰肇玫、金智娟、許景淳、施孝榮、南方二重唱、葉佳修、方季惟、曾淑勤、周治平等黃金世代歌手輪番登台。不僅是場跨世代音樂匯流，更是讓民歌「回到民謠的土地」的文化盛事。

以「小雨來得正是時候」、「月琴」等經典作品走紅的鄭怡，這次將以月琴作為演出重要象徵，向恆春民謠文化致敬。「月琴」陪伴大家走過44年歲月，她說，如今終於能踏上真正的民謠故鄉演唱，不只興奮、感動，更是人生難得的機會，將把自己最精華的成名曲獻給歌迷。

文化處表示，劇場館開幕系列節目繼阿卡貝拉音樂劇以及台灣民謠大師陳明章音樂會後，這周末登場的「流金歲月民歌演唱會」邀請多位重量級民歌手演出，將開啟屬於恆春的新文化篇章。

恆春文化中心劇場館6日啟用。圖／報系資料照
恆春文化中心劇場館6日啟用。圖／報系資料照

「再唱一段思想起」恆春劇場館啟用 民歌手鄭怡演唱「月琴」

「再唱一段思想起…」民歌「月琴」演唱者鄭怡，將首度在民謠的故鄉恆春獻唱這首經典之作。恆春文化中心劇場館6日啟用，屏東縣政...

