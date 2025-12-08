「再唱一段思想起」恆春劇場館啟用 民歌手鄭怡演唱「月琴」

「再唱一段思想起…」民歌「月琴」演唱者鄭怡，將首度在民謠的故鄉恆春獻唱這首經典之作。恆春文化中心劇場館6日啟用，屏東縣政府13、14日舉辦「流金歲月民歌演唱會」，十多名重量級民歌手將齊聚一堂演唱，為新劇場館獻上祝福。

縣府文化處表示，這次節目陣容堪稱「最強民歌天團」，由資深民歌手李明德擔任主持，集合包括鄭怡、邰肇玫、金智娟、許景淳、施孝榮、南方二重唱、葉佳修、方季惟、曾淑勤、周治平等黃金世代歌手輪番登台。不僅是場跨世代音樂匯流，更是讓民歌「回到民謠的土地」的文化盛事。

以「小雨來得正是時候」、「月琴」等經典作品走紅的鄭怡，這次將以月琴作為演出重要象徵，向恆春民謠文化致敬。「月琴」陪伴大家走過44年歲月，她說，如今終於能踏上真正的民謠故鄉演唱，不只興奮、感動，更是人生難得的機會，將把自己最精華的成名曲獻給歌迷。