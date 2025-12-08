高雄市議員明年底才選 坊間已有綠營參選人婚外情黑函

民進黨黨內初選競爭向來激烈，高雄市議員提名初選預計在市長初選結束後舉辦，市黨部上月公布7個選區提名席次，三民、鳳山等4選區尚未達成共識，預計月底召開執評委會議決定。坊間近日卻出現一份攻擊黑函，影射某位可能參選者疑涉入婚外情，內容指稱向黨中央申訴未獲處理。高市黨部表示，地方未接獲相關投訴，若是黑函，黨部不會主動處理。

高市黨部11月18日召開執評委會議，會後公布第一階段議員提名席次。除原住民選區外，11個選區內有7個選區提名策略底定，另外三民區、鳳山區、前鎮小港區及林園大寮區尚未達成共識，原預計12月9日開會決定提名，為收集更多意見，延至12月23日召開。

第一階段提名席次公布後，部分選區擬參選人有不同意見。未公布選區之中，三民及前鎮小港兩個選區的應選席次可能增減，須納入更多考量，鳳山在4席或5席，林園大寮在2席或3席之間搖擺，尚未達成共識。

一份標題為「民進黨某某人婚外情ing」的檢舉信流出，內容提及民進黨某位擬參選人涉婚外情、雙方存在高額對價關係，經向中評會申訴未見公開處理。

高市黨部主委黃文益表示，黨部未接獲相關信件，必須具名且有明確內容才處理，若無具體的人事時地物，黨部無法調查，也處理不完。針對尚未決定提名席次的選區以共識決為主，若時間到依舊沒有共識才動用表決。