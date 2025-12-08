高雄夜市迎接粉絲續攤潮 人潮成長突破4成
韓國娛樂圈重要頒獎典禮AAA及「ACON音樂節」上週末在高雄國家體育場舉辦，市府也延續推出憑演唱會門票兌換50元商圈夜市優惠券，帶動夜市人潮業績成長突破4成。
Asia Artist Awards頒獎典禮（簡稱AAA）及「ACON音樂節」吸引各地粉絲齊聚高雄，不僅6日單日運量達35萬1267人次，創2025年度單日運量新高，市府推出商圈夜市優惠券活動，也帶動夜市人潮業績成長。
高雄市經發局長廖泰翔表示，今年AAA移師高雄舉辦，不僅為高雄帶來龐大的追星粉絲，也替在地產業注入了經濟動能。
六合夜市總幹事詹金翰說，上週四晚上有許多粉絲到六合夜市，希望能巧遇偶像，週六晚間典禮結束後，六合夜市好幾個攤位前的排隊人流一路延伸，整體人潮比平日足足多出4成以上。
中央公園商圈理事長林濬鴻說，上週五下午就有許多粉絲到商圈採買手燈、小卡、痛包等「應援裝備」，演唱會結束後，眾多粉絲到中央公園一帶觀賞耶誕燈飾，直到夜間仍有歌迷前來，夜生活榮景再現。
經發局今天發布新聞稿表示，來不及兌換商圈夜市優惠券的民眾，可把握機會持演唱會票根前往指定捷運站點換取；另也提醒優惠券使用期限至明年2月28日。
高雄市觀光局今天也發布訊息表示，高雄旅宿業表現穩健，如遇週末連假、大型活動或演唱會期間，高雄旅宿業住房率不僅逾8成，甚至外溢台南、屏東等外縣市，顯示觀光發展與產業榮景持續攀升。
