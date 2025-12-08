高雄115年元旦升旗 一卡通特製版限量發放5千張

迎接民國115年，高雄市議會將再攜手市府於文化中心圓形廣場舉行元旦升旗活動，主題定調為「躍動高雄，智慧共榮」，並將限量發放5000張特製版「一卡通」供民眾索取。

高雄市議會自101年起，已連續15年舉行元旦升旗典禮；明年也將再度攜手市府舉行元旦升旗活動，主題定調為「躍動高雄，智慧共榮」，議長康裕成與副議長曾俊傑邀市民齊聚文化中心廣場，一起迎接新年。

康裕成表示，在府會齊心努力下，高雄正加速成為智慧與永續之都，期待和市民共同參與城市轉型，迎向美好的115年。

高雄市議會今天新聞稿說明，115年元旦升旗典禮援例將在文化中心圓形廣場舉行，由高雄女中樂儀隊帶頭為活動揭幕，還有國軍娃娃帶來活力演出，海軍陸戰隊樂儀隊也將延續傳統，上演精彩的操槍絕技。

元旦升旗活動還將限量發放5000張，以丙午馬年與「躍動高雄，智慧共榮」為主題設計的特製版「一卡通」，一匹彩繪馬伴隨代表希望的小鳥，飛越過高雄的著名地標，象徵帶來智慧與多彩的未來。

一卡通號碼牌預計於115年1月1日上午6時起發放，發完為止，並以文化中心卡啡那文化探索館為排隊起點，升旗活動禮成後兌換至上午10時。活動當天實施交通管制，可多利用大眾運輸工具前往。