高雄大同社宅打造「青銀共居」獲中央肯定 解決長者孤獨問題

高雄市今年邁入超高齡社會，全市獨居老人占比超過10％，社會局在前金區大同社會住宅打造「青銀共居宅」，使青年戶和長者共居，一方面處理長者租屋歧視困境，一方面處理長者社會孤獨問題。大同社會住宅2023年被選為衛福部「智慧共生社區推動計畫」都會型示範點，今年在「健康城市暨高齡友善城市獎」評選中，榮獲「共老獎」殊榮。

高雄於2017年10月進入「高齡社會」，今年1月邁入「超高齡社會」，速度早於全國平均。根據107年高雄市老人生活狀況與需求調查，獨居者佔12.20％、租屋者佔5％、借住者佔2％，顯示家庭結構日益多元，老人居住問題成為政策推動的重要課題。社會局與都市發展局109年運用前金區大同社會住宅，打造「青銀共幢世代共融」居住模式。

社會局在大同社宅規劃長青戶設置前金銀髮家園，一樓並設置社區照顧關懷據點，委託弘道老人福利基金會經營管理。透過與青年戶的互助、社區資源運用等，讓長輩也能發揮所長，成為助人者。一方面處理長者租屋歧視困境，一方面處理長者社會孤獨問題。透過社區共生、社區自治與互助，長者不僅獲得陪伴，更能在熟悉的生活環境中自在老化。