高雄興達港路面崎嶇 海洋局允重鋪

高雄市興達港20多年由中央斥資70多億元興建，周邊建設長年疏於維護，入口處道路多年來雜草叢生、路面柏油龜裂、路面崎嶇，民眾路過常摔倒，海洋局承諾明年6月前整條道路重鋪，並增加周邊環境清理頻率。

興達港近海漁港於1977年啟用，後續為解決國內大型遠洋漁港壅塞問題，斥資70.9億元建遠洋漁港，1997年完工後成為近海、遠洋漁港連為一體的漁業專區。

高市經發局今年針對使用已10年的「興達港觀光漁市」，編1300萬元打造全新入口意象，設置藍色鋼構框架，增設港口共食休憩區，提供舒適聚會空間。但民代發現，漁港主要入口卻疏於維護，景觀落差極大。

「周邊亂七八糟，荒廢成這樣」，議員李亞築說，興達港入口人行步道雜草叢生、地磚剝落造成路面崎嶇不堪，在地民眾騎單車、步行常摔倒，批海洋局多年疏於整頓，未積極改善，讓國內重要漁港入口猶如荒地。

海洋局表示，目前已加強清掃港區外圍道路、清除雜草，漁港內側道路並以小額採購，優先整平崎嶇不平的道路，相關工程預計年底就能完成。至於全段道路刨鋪重設，因需申請中央補助，預訂明年中旬完成發包，盡速施工。